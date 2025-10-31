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"بلدية صامطة" تحتفي بالمشاركين في حملة مكافحة "التشوه البصري"

استمرت لمدة 90 يومًا.. و"ابن منيف" يثمّن جهود المساهمين

كرّمت بلدية محافظة صامطة بمقر البلدية، المشاركين من منسوبي البلدية في حملة مكافحة التشوه البصري، والتي استمرت لمدة 90 يومًا، نظير الجهود المتحققة خلال فترة الحملة، والتي انعكست على جمالية المحافظة.

وانطلقت فعاليات التكريم بحضور رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن منيف، الذي وجّه شكره وتقديره لمنسوبي البلدية ورؤساء الأقسام ورئيس المجلس البلدي أحمد النجمي، وأعضاء المجلس كافة على مساهمتهم الفعالة من أجل إنجاح الحملة التي انطلقت على مستوى وزارة الشؤون البلدية، وفي كل البلديات بالمملكة؛ الأمر الذي ساهم في إنجاحها في محافظة صامطة وبمشاركة الجميع وتكاتفهم.

ووجه "بن منيف" الشكر أيضًا للفِرَق التطوعية التي ساهمت مع بلدية المحافظة، وعملت من أجل إزالة التشوهات البصرية في القرى، وداخل المحافظة من أجل تحسين المنظر الجمالي، وإزالة جميع التشوهات، وللشركات والمؤسسات المتعاقدة مع البلدية وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ومتابعة ميدانية من قِبَل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان.

وأكد "ابن منيف" ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة القادمة، واستمرار الجهود بنفس الوتيرة والحماس، ورفع جودة تقديم الخدمة للمواطنين والتواصل معهم ومعالجة البلاغات الواردة للبلدية؛ بما يحقق ويرفع درجة الرضا لسكان المحافظة وزوارها، وكذلك الاهتمام بالمحافظة على المكتسبات المتحققة.

ولفت رئيس المجلس البلدي أحمد النجمي خلال اللقاء، إلى أن التعاون هو أساس نجاح أي عمل، وهذا ما لمسناه من الزملاء في بلدية صامطة؛ الأمر الذي انعكس على نجاح الحملة ولله الحمد وبتعاون الجميع.

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"بلدية صامطة" تحتفي بالمشاركين في حملة مكافحة "التشوه البصري"
سبق

كرّمت بلدية محافظة صامطة بمقر البلدية، المشاركين من منسوبي البلدية في حملة مكافحة التشوه البصري، والتي استمرت لمدة 90 يومًا، نظير الجهود المتحققة خلال فترة الحملة، والتي انعكست على جمالية المحافظة.

وانطلقت فعاليات التكريم بحضور رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن منيف، الذي وجّه شكره وتقديره لمنسوبي البلدية ورؤساء الأقسام ورئيس المجلس البلدي أحمد النجمي، وأعضاء المجلس كافة على مساهمتهم الفعالة من أجل إنجاح الحملة التي انطلقت على مستوى وزارة الشؤون البلدية، وفي كل البلديات بالمملكة؛ الأمر الذي ساهم في إنجاحها في محافظة صامطة وبمشاركة الجميع وتكاتفهم.

ووجه "بن منيف" الشكر أيضًا للفِرَق التطوعية التي ساهمت مع بلدية المحافظة، وعملت من أجل إزالة التشوهات البصرية في القرى، وداخل المحافظة من أجل تحسين المنظر الجمالي، وإزالة جميع التشوهات، وللشركات والمؤسسات المتعاقدة مع البلدية وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ومتابعة ميدانية من قِبَل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان.

وأكد "ابن منيف" ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة القادمة، واستمرار الجهود بنفس الوتيرة والحماس، ورفع جودة تقديم الخدمة للمواطنين والتواصل معهم ومعالجة البلاغات الواردة للبلدية؛ بما يحقق ويرفع درجة الرضا لسكان المحافظة وزوارها، وكذلك الاهتمام بالمحافظة على المكتسبات المتحققة.

ولفت رئيس المجلس البلدي أحمد النجمي خلال اللقاء، إلى أن التعاون هو أساس نجاح أي عمل، وهذا ما لمسناه من الزملاء في بلدية صامطة؛ الأمر الذي انعكس على نجاح الحملة ولله الحمد وبتعاون الجميع.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
01:31 PM

"بلدية صامطة" تحتفي بالمشاركين في حملة مكافحة "التشوه البصري"

استمرت لمدة 90 يومًا.. و"ابن منيف" يثمّن جهود المساهمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرّمت بلدية محافظة صامطة بمقر البلدية، المشاركين من منسوبي البلدية في حملة مكافحة التشوه البصري، والتي استمرت لمدة 90 يومًا، نظير الجهود المتحققة خلال فترة الحملة، والتي انعكست على جمالية المحافظة.

وانطلقت فعاليات التكريم بحضور رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن منيف، الذي وجّه شكره وتقديره لمنسوبي البلدية ورؤساء الأقسام ورئيس المجلس البلدي أحمد النجمي، وأعضاء المجلس كافة على مساهمتهم الفعالة من أجل إنجاح الحملة التي انطلقت على مستوى وزارة الشؤون البلدية، وفي كل البلديات بالمملكة؛ الأمر الذي ساهم في إنجاحها في محافظة صامطة وبمشاركة الجميع وتكاتفهم.

ووجه "بن منيف" الشكر أيضًا للفِرَق التطوعية التي ساهمت مع بلدية المحافظة، وعملت من أجل إزالة التشوهات البصرية في القرى، وداخل المحافظة من أجل تحسين المنظر الجمالي، وإزالة جميع التشوهات، وللشركات والمؤسسات المتعاقدة مع البلدية وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ومتابعة ميدانية من قِبَل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان.

وأكد "ابن منيف" ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة القادمة، واستمرار الجهود بنفس الوتيرة والحماس، ورفع جودة تقديم الخدمة للمواطنين والتواصل معهم ومعالجة البلاغات الواردة للبلدية؛ بما يحقق ويرفع درجة الرضا لسكان المحافظة وزوارها، وكذلك الاهتمام بالمحافظة على المكتسبات المتحققة.

ولفت رئيس المجلس البلدي أحمد النجمي خلال اللقاء، إلى أن التعاون هو أساس نجاح أي عمل، وهذا ما لمسناه من الزملاء في بلدية صامطة؛ الأمر الذي انعكس على نجاح الحملة ولله الحمد وبتعاون الجميع.

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