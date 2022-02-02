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"أمير القصيم" يزور مهرجان "الكليجا" ويؤكد دعم وتمكين الأسر المنتجة

اطلع على ما تَضمنه من منتجات غذائية وأعمال يدوية لأكثر من 200 أسرة

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية دعم الأسر المنتجة وتمكينها وتذليل كل الصعوبات أمامها لتسويق منتجاتهم، وإيجاد فرص العمل والحياة المعيشية الكريمة، معتبرًا أن ذلك واجب على الجميع.

جاء ذلك عقب زيارة أمير القصيم لمهرجان الكليجا الثالث عشر الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة، في مركز النخلة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة .

وقال أمير القصيم: إن مهرجان الكليجا جاء هذا العام متزامنًا مع الاحتفال بتسجيل مدينة بريدة، ضمن المدن المبدعة لدى منظمة اليونسكو، ليطلع الضيوف على ما لدينا من منتجات، وتفعيل استحقاق مدينة بريدة لذلك المنجز العالمي.

وأشار إلى أن المهرجان في نسخته الثالثة عشر حقق نجاحًا باهرًا ولله الحمد، والذي كان نتيجة لتعاون جميع الزملاء في الغرفة التجارية والرعاة والأسر المنتجة.

وأبدى سعادته بما وجد هناك من مجالات مفتوحة لتسويق ما يقوم بتجهيزه أهلنا من الأسر المنتجة وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات.

وثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل دور مجلس إدارة الغرفة التجارية والأمانة العامة وفريق العمل المتميز واللجنة الإعلامية، الذين أبدعوا في تنفيذ هذا المهرجان الناجح بكل المقاييس.

ونوّه بدور أمانة المنطقة والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذي كان له دور كبير في تحقيق النجاح وتقديم الدعم الكبير لإنجاح هذا المهرجان المتميز؛ مقدمًا لهم كل الشكر والتقدير.

وفور وصول الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، اطلع على ما يتضمنه المهرجان من منتجات غذائية وأعمال يدوية يقوم على إعدادها وتجهيزها أكثر من 200 أسرة منتجة بمشاركة مجانية من غرفة القصيم؛ تحفيزًا لهن لممارسة هواياتهن بصنع الكليجا والأكلات الشعبية.

ووقف على الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان والمشتملة على البرامج التدريبية والحِرَفية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والفقرات التراثية والشعبية .

عقب ذلك، شهد أمير القصيم الحفل الخطابي بهذه المناسبة، تخلله كلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد، رحب خلالها بزيارة أمير المنطقة للمهرجان، معربًا عن شكره له على ما تجده أنشطة ومحافل المنطقة من دعم ورعاية أسهمت في تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المهرجان والوصول به إلى العالمية، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة وفق منهجية منضبطة لتحقيق تطلعات أمير المنطقة ورؤية المملكة 2030.

وأعرب عمر التويجري نيابة عن الرعاة المشاركين بالمهرجان، عن شكره وتقديره لأمير القصيم على اهتمامه ومتابعته المباشرة لمهرجان الكليجا؛ حتى أصبح له دور اقتصادي كبير في المهرجانات الغذائية بالمملكة.

من جانبه، قال كبير الطهاة الشيف الألماني توماس غوغلير في كلمته: إنه سعيد بالمشاركة في مهرجان الكليجا، واعدًا بأنه سيعمل على الوصول بمنتج الكليجا الى العالمية، كونه منتجًا يستحق ذلك.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير القصيم الجهات الداعمة والمشاركة في مهرجان الكليجا بنسخته الثالثة عشر من القطاعات الحكومية والخاصة.

أمير القصيم مهرجان الكليجا بريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير القصيم" يزور مهرجان "الكليجا" ويؤكد دعم وتمكين الأسر المنتجة
سبق

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية دعم الأسر المنتجة وتمكينها وتذليل كل الصعوبات أمامها لتسويق منتجاتهم، وإيجاد فرص العمل والحياة المعيشية الكريمة، معتبرًا أن ذلك واجب على الجميع.

جاء ذلك عقب زيارة أمير القصيم لمهرجان الكليجا الثالث عشر الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة، في مركز النخلة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة .

وقال أمير القصيم: إن مهرجان الكليجا جاء هذا العام متزامنًا مع الاحتفال بتسجيل مدينة بريدة، ضمن المدن المبدعة لدى منظمة اليونسكو، ليطلع الضيوف على ما لدينا من منتجات، وتفعيل استحقاق مدينة بريدة لذلك المنجز العالمي.

وأشار إلى أن المهرجان في نسخته الثالثة عشر حقق نجاحًا باهرًا ولله الحمد، والذي كان نتيجة لتعاون جميع الزملاء في الغرفة التجارية والرعاة والأسر المنتجة.

وأبدى سعادته بما وجد هناك من مجالات مفتوحة لتسويق ما يقوم بتجهيزه أهلنا من الأسر المنتجة وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات.

وثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل دور مجلس إدارة الغرفة التجارية والأمانة العامة وفريق العمل المتميز واللجنة الإعلامية، الذين أبدعوا في تنفيذ هذا المهرجان الناجح بكل المقاييس.

ونوّه بدور أمانة المنطقة والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذي كان له دور كبير في تحقيق النجاح وتقديم الدعم الكبير لإنجاح هذا المهرجان المتميز؛ مقدمًا لهم كل الشكر والتقدير.

وفور وصول الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، اطلع على ما يتضمنه المهرجان من منتجات غذائية وأعمال يدوية يقوم على إعدادها وتجهيزها أكثر من 200 أسرة منتجة بمشاركة مجانية من غرفة القصيم؛ تحفيزًا لهن لممارسة هواياتهن بصنع الكليجا والأكلات الشعبية.

ووقف على الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان والمشتملة على البرامج التدريبية والحِرَفية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والفقرات التراثية والشعبية .

عقب ذلك، شهد أمير القصيم الحفل الخطابي بهذه المناسبة، تخلله كلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد، رحب خلالها بزيارة أمير المنطقة للمهرجان، معربًا عن شكره له على ما تجده أنشطة ومحافل المنطقة من دعم ورعاية أسهمت في تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المهرجان والوصول به إلى العالمية، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة وفق منهجية منضبطة لتحقيق تطلعات أمير المنطقة ورؤية المملكة 2030.

وأعرب عمر التويجري نيابة عن الرعاة المشاركين بالمهرجان، عن شكره وتقديره لأمير القصيم على اهتمامه ومتابعته المباشرة لمهرجان الكليجا؛ حتى أصبح له دور اقتصادي كبير في المهرجانات الغذائية بالمملكة.

من جانبه، قال كبير الطهاة الشيف الألماني توماس غوغلير في كلمته: إنه سعيد بالمشاركة في مهرجان الكليجا، واعدًا بأنه سيعمل على الوصول بمنتج الكليجا الى العالمية، كونه منتجًا يستحق ذلك.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير القصيم الجهات الداعمة والمشاركة في مهرجان الكليجا بنسخته الثالثة عشر من القطاعات الحكومية والخاصة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
10:23 AM

"أمير القصيم" يزور مهرجان "الكليجا" ويؤكد دعم وتمكين الأسر المنتجة

اطلع على ما تَضمنه من منتجات غذائية وأعمال يدوية لأكثر من 200 أسرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية دعم الأسر المنتجة وتمكينها وتذليل كل الصعوبات أمامها لتسويق منتجاتهم، وإيجاد فرص العمل والحياة المعيشية الكريمة، معتبرًا أن ذلك واجب على الجميع.

جاء ذلك عقب زيارة أمير القصيم لمهرجان الكليجا الثالث عشر الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة، في مركز النخلة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة .

وقال أمير القصيم: إن مهرجان الكليجا جاء هذا العام متزامنًا مع الاحتفال بتسجيل مدينة بريدة، ضمن المدن المبدعة لدى منظمة اليونسكو، ليطلع الضيوف على ما لدينا من منتجات، وتفعيل استحقاق مدينة بريدة لذلك المنجز العالمي.

وأشار إلى أن المهرجان في نسخته الثالثة عشر حقق نجاحًا باهرًا ولله الحمد، والذي كان نتيجة لتعاون جميع الزملاء في الغرفة التجارية والرعاة والأسر المنتجة.

وأبدى سعادته بما وجد هناك من مجالات مفتوحة لتسويق ما يقوم بتجهيزه أهلنا من الأسر المنتجة وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات.

وثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل دور مجلس إدارة الغرفة التجارية والأمانة العامة وفريق العمل المتميز واللجنة الإعلامية، الذين أبدعوا في تنفيذ هذا المهرجان الناجح بكل المقاييس.

ونوّه بدور أمانة المنطقة والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذي كان له دور كبير في تحقيق النجاح وتقديم الدعم الكبير لإنجاح هذا المهرجان المتميز؛ مقدمًا لهم كل الشكر والتقدير.

وفور وصول الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، اطلع على ما يتضمنه المهرجان من منتجات غذائية وأعمال يدوية يقوم على إعدادها وتجهيزها أكثر من 200 أسرة منتجة بمشاركة مجانية من غرفة القصيم؛ تحفيزًا لهن لممارسة هواياتهن بصنع الكليجا والأكلات الشعبية.

ووقف على الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان والمشتملة على البرامج التدريبية والحِرَفية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والفقرات التراثية والشعبية .

عقب ذلك، شهد أمير القصيم الحفل الخطابي بهذه المناسبة، تخلله كلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد، رحب خلالها بزيارة أمير المنطقة للمهرجان، معربًا عن شكره له على ما تجده أنشطة ومحافل المنطقة من دعم ورعاية أسهمت في تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المهرجان والوصول به إلى العالمية، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة وفق منهجية منضبطة لتحقيق تطلعات أمير المنطقة ورؤية المملكة 2030.

وأعرب عمر التويجري نيابة عن الرعاة المشاركين بالمهرجان، عن شكره وتقديره لأمير القصيم على اهتمامه ومتابعته المباشرة لمهرجان الكليجا؛ حتى أصبح له دور اقتصادي كبير في المهرجانات الغذائية بالمملكة.

من جانبه، قال كبير الطهاة الشيف الألماني توماس غوغلير في كلمته: إنه سعيد بالمشاركة في مهرجان الكليجا، واعدًا بأنه سيعمل على الوصول بمنتج الكليجا الى العالمية، كونه منتجًا يستحق ذلك.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير القصيم الجهات الداعمة والمشاركة في مهرجان الكليجا بنسخته الثالثة عشر من القطاعات الحكومية والخاصة.

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