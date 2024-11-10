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بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

قال: كما قلتُ سيعلنون بعد الانتخابات لأنه ليس لديهم الشجاعة لذلك من قبل

ذكر المدير التنفيذي لـ"فايزر"، "ألبرت بورلا"، أن توقيت إعلان الأنباء الإيجابية عن فاعلية لقاح الشركة المحتمل لفيروس "كوفيد-19"، لا علاقة له بالسياسة.

وصرّح خلال مقابلة أجراها مع "سي إن إن" بأنه عَلِم بنتائج التجربة الأحد، ولم يطلع بعدُ على البيانات؛ مشيرًا إلى عدم وجود أي دافع سياسي وراء إعلان تلك الأنباء بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانتقد "ترامب" الشركة وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن إعلان "فايزر" و"بيونتك" أن لقاحهما المحتمل للفيروس فعال بنسبة تتجاوز 90% في منع إصابة الأشخاص بـ"كوفيد-19".

وأوضح "ترامب" في تغريدة مساء الاثنين: كما قلت منذ فترة طويلة، فإن "فايزر" وآخرين سيعلنون عن لقاح بعد الانتخابات؛ لأنه ليس لديهم الشجاعة للقيام بذلك من قبل، وبالمثل كان ينبغي على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإعلان عن ذلك في وقت مبكر؛ ليس لأغراض سياسية؛ ولكن لإنقاذ الأرواح.

وكتب نائب الرئيس "مايك بنس" في تغريدة على "تويتر"، أن تطور "فايزر" يأتي بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقامها الرئيس "دونالد ترامب".

شركة فايزر الأمريكية لقاح كورونا

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بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح
سبق

ذكر المدير التنفيذي لـ"فايزر"، "ألبرت بورلا"، أن توقيت إعلان الأنباء الإيجابية عن فاعلية لقاح الشركة المحتمل لفيروس "كوفيد-19"، لا علاقة له بالسياسة.

وصرّح خلال مقابلة أجراها مع "سي إن إن" بأنه عَلِم بنتائج التجربة الأحد، ولم يطلع بعدُ على البيانات؛ مشيرًا إلى عدم وجود أي دافع سياسي وراء إعلان تلك الأنباء بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانتقد "ترامب" الشركة وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن إعلان "فايزر" و"بيونتك" أن لقاحهما المحتمل للفيروس فعال بنسبة تتجاوز 90% في منع إصابة الأشخاص بـ"كوفيد-19".

وأوضح "ترامب" في تغريدة مساء الاثنين: كما قلت منذ فترة طويلة، فإن "فايزر" وآخرين سيعلنون عن لقاح بعد الانتخابات؛ لأنه ليس لديهم الشجاعة للقيام بذلك من قبل، وبالمثل كان ينبغي على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإعلان عن ذلك في وقت مبكر؛ ليس لأغراض سياسية؛ ولكن لإنقاذ الأرواح.

وكتب نائب الرئيس "مايك بنس" في تغريدة على "تويتر"، أن تطور "فايزر" يأتي بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقامها الرئيس "دونالد ترامب".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:36 AM

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

قال: كما قلتُ سيعلنون بعد الانتخابات لأنه ليس لديهم الشجاعة لذلك من قبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المدير التنفيذي لـ"فايزر"، "ألبرت بورلا"، أن توقيت إعلان الأنباء الإيجابية عن فاعلية لقاح الشركة المحتمل لفيروس "كوفيد-19"، لا علاقة له بالسياسة.

وصرّح خلال مقابلة أجراها مع "سي إن إن" بأنه عَلِم بنتائج التجربة الأحد، ولم يطلع بعدُ على البيانات؛ مشيرًا إلى عدم وجود أي دافع سياسي وراء إعلان تلك الأنباء بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانتقد "ترامب" الشركة وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن إعلان "فايزر" و"بيونتك" أن لقاحهما المحتمل للفيروس فعال بنسبة تتجاوز 90% في منع إصابة الأشخاص بـ"كوفيد-19".

وأوضح "ترامب" في تغريدة مساء الاثنين: كما قلت منذ فترة طويلة، فإن "فايزر" وآخرين سيعلنون عن لقاح بعد الانتخابات؛ لأنه ليس لديهم الشجاعة للقيام بذلك من قبل، وبالمثل كان ينبغي على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإعلان عن ذلك في وقت مبكر؛ ليس لأغراض سياسية؛ ولكن لإنقاذ الأرواح.

وكتب نائب الرئيس "مايك بنس" في تغريدة على "تويتر"، أن تطور "فايزر" يأتي بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقامها الرئيس "دونالد ترامب".

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