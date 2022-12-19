أبها يواصل جموحه ويضاعف جراح الشباب بهدفين في مرماه

في الجولة 12 من الدوري

تمكّن الفريق الأول بنادي أبها من انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه الشباب، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، بهدفين دون مقابل ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة رفع أبها رصيده النقطي إلى عشرين نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند خمس عشرة نقطة.



ساد التعادل السلبي على الأداء والنتيجة خلال الشوط الأول حتى الوقت الإضافي من الشوط الأَول، بعد أن تمكّن سعد بقير من وضع فريقه أبها في المقدمة عندما قاد هجمة مرتدّة مررها للظهير الأيمن قبل أن تصله مرة أخرى داخل منطقة جزاء الشباب، حولها بلمسة داخل الشباك الشبابية لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الضيافة بهدف وحيد.



بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأبهاوي، مع محاولات شبابية خجولة، وقد تبرز تسديدة عبدالمجيد الصليهم عند الدقيقة 65 التي تصدى لها حارس أبها ببراعة، وعند الدقيقة 70 كانت تسديدة شبابية أخرى من قوس منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع الشبابي، لتصل ركلة ركنية من تركي العمار، وقد استمر استبسال الفريق الأبهاوي للذود عن هدف التقدم، وكاد جوانكا أن يسجل هدف التعادل لو استغل كرة عمران الياس من الجهة اليسرى، بعدما سددها "على الطائر" أطاح بها خارج الخشبات الثلاث، وعند الدقيقة 84 راوغ اسبيريلا دفاعات أبها وسدد كرة طائشة تضع عنوانًا بارزًا للتوهان الفني الذي عانى منه الشباب في هذه المواجهه.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع 95، أضاف أبها الهدف الثاني عن طريق فانيفا ايما.