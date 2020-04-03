النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الدقائق الأولى لتطبيق تقديم منع التجوّل بالطائف وانتشار قطاعات الأمن

شوارع وميادين بدت خالية من المارّة في إشارة إلى وعي المواطن.. و"سبق" توثق

مع الدقائق الأولى لتطبيق تقديم وقت بدء منع التجول في محافظة الطائف إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً؛ لوحظ تواجد القطاعات الأمنية بشكل كبير في الشوارع الداخلية والطرقات السريعة والميادين؛ لرصد وضبط المخالفين للقرار؛ وسط التزام من الأهالي لتطبيق قرار وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ورصدت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تطبيق تقديم منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، وانتشارهم على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في محافظة الطائف، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بنظام تقديم الحظر؛ حيث بدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة؛ في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهما للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صباح اليوم، عن تقديم وقت بدء حظر التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من اليوم، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

منع التجول الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الدقائق الأولى لتطبيق تقديم منع التجوّل بالطائف وانتشار قطاعات الأمن
سبق

مع الدقائق الأولى لتطبيق تقديم وقت بدء منع التجول في محافظة الطائف إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً؛ لوحظ تواجد القطاعات الأمنية بشكل كبير في الشوارع الداخلية والطرقات السريعة والميادين؛ لرصد وضبط المخالفين للقرار؛ وسط التزام من الأهالي لتطبيق قرار وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ورصدت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تطبيق تقديم منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، وانتشارهم على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في محافظة الطائف، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بنظام تقديم الحظر؛ حيث بدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة؛ في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهما للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صباح اليوم، عن تقديم وقت بدء حظر التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من اليوم، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:55 PM

شاهد.. الدقائق الأولى لتطبيق تقديم منع التجوّل بالطائف وانتشار قطاعات الأمن

شوارع وميادين بدت خالية من المارّة في إشارة إلى وعي المواطن.. و"سبق" توثق

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
4
6,328

مع الدقائق الأولى لتطبيق تقديم وقت بدء منع التجول في محافظة الطائف إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً؛ لوحظ تواجد القطاعات الأمنية بشكل كبير في الشوارع الداخلية والطرقات السريعة والميادين؛ لرصد وضبط المخالفين للقرار؛ وسط التزام من الأهالي لتطبيق قرار وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ورصدت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تطبيق تقديم منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، وانتشارهم على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في محافظة الطائف، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بنظام تقديم الحظر؛ حيث بدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة؛ في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهما للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صباح اليوم، عن تقديم وقت بدء حظر التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من اليوم، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,837
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,766
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,490
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,858

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة