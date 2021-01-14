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"بومبيو": تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران

قدم الشكر للسعودية والبحرين والإمارات على حماية المضيق

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر تويتر الأربعاء، الشكر، للسعودية والبحرين والإمارات ودول أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران، حسب العربية نت.

وقال بومبيو في تغريدة أخرى: "ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران".

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"بومبيو": تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران
سبق

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر تويتر الأربعاء، الشكر، للسعودية والبحرين والإمارات ودول أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران، حسب العربية نت.

وقال بومبيو في تغريدة أخرى: "ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران".

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:11 AM

"بومبيو": تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران

قدم الشكر للسعودية والبحرين والإمارات على حماية المضيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر تويتر الأربعاء، الشكر، للسعودية والبحرين والإمارات ودول أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران، حسب العربية نت.

وقال بومبيو في تغريدة أخرى: "ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران".

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