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السويد تسجل 114 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت السويد أكثر من 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت حصيلة نشرتها اليوم وكالة الصحة العامة السويدية، إلى أن جزءًا من الوفيات الـ114 الجديدة التي أُحصيت يعود لأرقام تم تصحيحها في الأيام الأخيرة.

فيروس كورونا الجديد

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السويد تسجل 114 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجّلت السويد أكثر من 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت حصيلة نشرتها اليوم وكالة الصحة العامة السويدية، إلى أن جزءًا من الوفيات الـ114 الجديدة التي أُحصيت يعود لأرقام تم تصحيحها في الأيام الأخيرة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:02 PM

السويد تسجل 114 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت السويد أكثر من 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت حصيلة نشرتها اليوم وكالة الصحة العامة السويدية، إلى أن جزءًا من الوفيات الـ114 الجديدة التي أُحصيت يعود لأرقام تم تصحيحها في الأيام الأخيرة.

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