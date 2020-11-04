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الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 3 مدن

المرور يؤكد أن الإجراء يأتي سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية

أعلن المرور اليوم أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في 3 مدن.

وقال حساب المرور السعودي على تويتر اليوم: سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ #المرور_السعودي⁩ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض - الدمام - جدة).

المرور الرصد الآلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 3 مدن
سبق

أعلن المرور اليوم أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في 3 مدن.

وقال حساب المرور السعودي على تويتر اليوم: سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ #المرور_السعودي⁩ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض - الدمام - جدة).

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
01:36 PM

الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 3 مدن

المرور يؤكد أن الإجراء يأتي سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,381

أعلن المرور اليوم أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في 3 مدن.

وقال حساب المرور السعودي على تويتر اليوم: سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ #المرور_السعودي⁩ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض - الدمام - جدة).

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