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حالة تستمر حتى الـ10 مساء .. تنبيه من أمطار رعدية على نجران

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً - بمشيئة الله -.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى الـ10 مساء .. تنبيه من أمطار رعدية على نجران
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً - بمشيئة الله -.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
08:51 AM

حالة تستمر حتى الـ10 مساء .. تنبيه من أمطار رعدية على نجران

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً - بمشيئة الله -.

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