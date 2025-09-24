الحصيني: "هيكا" تتحول إلى إعصار وتقترب من سواحل عُمان

قال: رياح عاصفة وأمطار متوسطة إلى غزيرة جداً وجريان للأودية

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ تحول العاصفة المدارية "هيكا" إلى إعصار واقترابها من سواحل سلطنة عُمان.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تحولت العاصفة المدارية #هيكا في #بحر_العرب إلى إعصار من الدرجة أولى وهو يقترب من السواحل الجنوبية الشرقية من #سلطنة__عمان متوقع -بإذن الله-.

وأضاف: ضعف الحالة المدارية وتحولها الى عاصفة بمجرد وصولها إلى تلك السواحل مع رياح عاصفة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة جداً "!"وجريان الأودية.