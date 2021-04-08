"بلدي جدة" يوصي بمتابعة ربع سنوية لمصروفات وإيرادات الأمانة

خلال الجلسة 75 للمجلس برئاسة "المحمدي"

أوصى المجلس البلدي بجدة بطلب تقرير ربع سنوي من أمانة المحافظة، فيما يخص ميزانية الأمانة للاطلاع والدراسة ومتابعة المصروفات والإيرادات.

كما قرر المجلس أن يكون هناك اجتماع دوري بمسؤولي الإدارة المالية بالأمانة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة والسبعين للمجلس، برئاسة رئيس المجلس عبد الله بن دخيل الله المحمدي، وحضور الأعضاء؛ حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وإبداء الآراء ووضع التوصيات حيالها.

وأوضح "المحمدي" أن المجلس استعرض تقرير زيارات المجلس لمشاريع الأمانة، وأوصى بتوصيات حيالها، تضمنت مشروع حلول تصريف مياه الأمطار بحي التيسير وحي الأصالة.

وأوصى المجلس بالتأكيد على الشركات الخدمية بترحيل خدماتها من مسار المشاريع قبل تسليم الموقع للمقاول لتلافي تمديد فترة التنفيذ.

وكذلك دراسة مدى إمكانية تغطية أجزاء الحي غير المشمولة بالشبكة، إن وجد ضرورة لذلك.

كما أوصى بمعالجة ناتج المشروع من المياه التي تسيل على الأرض عبر الوادي لمسافة 4 كم، تصل إلى مجرى السيل بحي النخيل؛ حتى لا تتسبب في أضرار بيئية في المنطقة، والاستفادة من المياه في خزان تجميع المياه الرئيس في سقيا الحدائق والمسطحات الخضراء بالحي.

وأوضح "المحمدي" أن المجلس أوصى فيما يخص زيارة المجلس لممشى وحديقة الأمير ماجد، بالتوسع في إنشاء الحدائق والمماشي بشمال ووسط وجنوب وشرق المدينة، والعمل على استدامة صيانة الحديقة وتوقيع العقود اللازمة لذلك، وإيجاد حلول مناسبة لمشكلة عدم توفر مواقف سيارات كافية لزوار الحديقة.

وفيما يخص زيارة مشروع تنفيذ جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد، تمت التوصية بإعادة تهيئة المنطقة أسفل الجسر، بما يضمن سلامة المارة ومستخدمي الطريق.

وضرورة التنسيق مع الشركات الخدمية قبل تسليم أي موقع للمقاول وإلزامها بترحيل خدماتها قبل تاريخ البدء الفعلي للمشروع، وحل مشكلة عدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار أعلى الجسر.

وأضاف: أما بالنسبة لزيارة مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، تمت التوصية على إيلاء تصريف مياه الأمطار بالأنفاق أهمية قصوى، وعمل الاختبارات اللازمة لها، للتأكد من فاعليتها قبل افتتاحها وتجويد الأعمال الإنشائية لمصايد المياه.

وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة أكد "المحمدي" أنه بناء على ما عرضته رئيسة لجنة صوت المواطن، رشا حفظي، وافق المجلس على أن تعمل لجنة صوت المواطن على رصد ممارسات التشوه البصري، وطلب تقارير بيانات التشوه البصري من أمانة محافظة جدة.

كما استعرض المجلس، خلال الجلسة، شكاوى حي النخيل المتمثلة في الاستفادة من المساحات الفضاء بالحي، بعمل حدائق نموذجية.

ووافق المجلس على مخاطبة الجهة المختصة بالأمانة لدراسة الأمر واتخاذ اللازم.