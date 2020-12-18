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"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (174) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360690) حالة، من بينها (3016) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (436) حالة حرجة، كما تم تسجيل (208) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (351573) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6101) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة -يرحمهم الله جميعًا- "لافتةً إلى أنه تم إجراء (42448) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل، لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (174) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360690) حالة، من بينها (3016) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (436) حالة حرجة، كما تم تسجيل (208) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (351573) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6101) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة -يرحمهم الله جميعًا- "لافتةً إلى أنه تم إجراء (42448) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل، لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
03:36 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
03:55 PM

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,308

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (174) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360690) حالة، من بينها (3016) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (436) حالة حرجة، كما تم تسجيل (208) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (351573) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6101) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة -يرحمهم الله جميعًا- "لافتةً إلى أنه تم إجراء (42448) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل، لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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