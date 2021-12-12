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قبل قدوم الفريقين للرياض .. برشلونة يسقط بفخ التعادل وبوكا جونيورز يضرب بالثمانية

تنتظرهم مباراة مثيرة على كأس مارادونا

واصل برشلونة نزيف النقاط بسقوطه بفخ التعادل من أمام مضيفه أساسونا بهدفين لكل منهما، اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أل سادار" ضمن الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الليغا، بينما يرفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

يشار إلى أن برشلونة الإسباني سيواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني في لقاء مرتقب على كأس الأسطورة الراحل دييغو مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض، الثلاثاء المقبل، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض .

في الجانب الآخر اكتسح فريق بوكا جونيورز ضيفه سينترال كوردوبا 8 /1، اليوم الأحد، في المرحلة 25 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قبل قدوم الفريقين للرياض .. برشلونة يسقط بفخ التعادل وبوكا جونيورز يضرب بالثمانية
سبق

واصل برشلونة نزيف النقاط بسقوطه بفخ التعادل من أمام مضيفه أساسونا بهدفين لكل منهما، اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أل سادار" ضمن الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الليغا، بينما يرفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

يشار إلى أن برشلونة الإسباني سيواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني في لقاء مرتقب على كأس الأسطورة الراحل دييغو مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض، الثلاثاء المقبل، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض .

في الجانب الآخر اكتسح فريق بوكا جونيورز ضيفه سينترال كوردوبا 8 /1، اليوم الأحد، في المرحلة 25 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم .

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:07 PM

قبل قدوم الفريقين للرياض .. برشلونة يسقط بفخ التعادل وبوكا جونيورز يضرب بالثمانية

تنتظرهم مباراة مثيرة على كأس مارادونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل برشلونة نزيف النقاط بسقوطه بفخ التعادل من أمام مضيفه أساسونا بهدفين لكل منهما، اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أل سادار" ضمن الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الليغا، بينما يرفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

يشار إلى أن برشلونة الإسباني سيواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني في لقاء مرتقب على كأس الأسطورة الراحل دييغو مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض، الثلاثاء المقبل، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض .

في الجانب الآخر اكتسح فريق بوكا جونيورز ضيفه سينترال كوردوبا 8 /1، اليوم الأحد، في المرحلة 25 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم .

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