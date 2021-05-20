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"ابن كليب" : اختيار شعار "‫حنا بدو" لمهرجان الإبل اعتزاز وتفاخر بتراث الأجداد

قال إن الحملة الشعبية رداً على تصريحات الوزير "شربل" خير دليل على ذلك

أكد رئيس مركز سويدان في الأفلاج مالك الإبل مبارك بن عبدالله بن كليب الدوسري، اليوم الخميس، أن اعتماد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، "‫ حنا بدو" شعاراً لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة يعتبر "اعتزازاً بتراث الأجداد وتفاخراً بأصالة موروثنا الشعبي".

وفي التفاصيل، قال "ابن كليب" : جميع المواطنين يفخرون ويتفاخرون ويعتزون بماضي الأجداد والموروث الشعبي الأصيل وأكبر دليل على ذلك الحملة الشعبية التي تفاعل معها المجتمع وشهدت مشاركة آلاف المغردين من المواطنين تحت وسم "حنا بدو" رداً على تصريحات وزير الخارجية اللبناني "شربل"، مفتخرين بذلك كونهم بدواً، ومسطرين أنبل الوصف، معتزين بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة الملك وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حراك تنموي جعلها من مصاف الدول الكبرى.

وأضاف : يعد نادي الإبل برئاسة فهد بن حثلين مختصاً في رعاية الإبل والاهتمام بكل الجوانب التنموية لها وفعالياتها، واختيار شعار " حنا بدو " لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته القادمة محل فخر واعتزاز لكل ملاك الإبل عامة والمشاركين في المسابقة بشكل خاص وسيجعل للمشاركة في هذه النسخة طابعاً خاصاً لأن ذلك الشعار فخر بماض عريق واعتزاز بموروث شعبي أصيل.

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"ابن كليب" : اختيار شعار "‫حنا بدو" لمهرجان الإبل اعتزاز وتفاخر بتراث الأجداد
سبق

أكد رئيس مركز سويدان في الأفلاج مالك الإبل مبارك بن عبدالله بن كليب الدوسري، اليوم الخميس، أن اعتماد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، "‫ حنا بدو" شعاراً لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة يعتبر "اعتزازاً بتراث الأجداد وتفاخراً بأصالة موروثنا الشعبي".

وفي التفاصيل، قال "ابن كليب" : جميع المواطنين يفخرون ويتفاخرون ويعتزون بماضي الأجداد والموروث الشعبي الأصيل وأكبر دليل على ذلك الحملة الشعبية التي تفاعل معها المجتمع وشهدت مشاركة آلاف المغردين من المواطنين تحت وسم "حنا بدو" رداً على تصريحات وزير الخارجية اللبناني "شربل"، مفتخرين بذلك كونهم بدواً، ومسطرين أنبل الوصف، معتزين بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة الملك وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حراك تنموي جعلها من مصاف الدول الكبرى.

وأضاف : يعد نادي الإبل برئاسة فهد بن حثلين مختصاً في رعاية الإبل والاهتمام بكل الجوانب التنموية لها وفعالياتها، واختيار شعار " حنا بدو " لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته القادمة محل فخر واعتزاز لكل ملاك الإبل عامة والمشاركين في المسابقة بشكل خاص وسيجعل للمشاركة في هذه النسخة طابعاً خاصاً لأن ذلك الشعار فخر بماض عريق واعتزاز بموروث شعبي أصيل.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
08:42 PM

"ابن كليب" : اختيار شعار "‫حنا بدو" لمهرجان الإبل اعتزاز وتفاخر بتراث الأجداد

قال إن الحملة الشعبية رداً على تصريحات الوزير "شربل" خير دليل على ذلك

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أكد رئيس مركز سويدان في الأفلاج مالك الإبل مبارك بن عبدالله بن كليب الدوسري، اليوم الخميس، أن اعتماد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، "‫ حنا بدو" شعاراً لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة يعتبر "اعتزازاً بتراث الأجداد وتفاخراً بأصالة موروثنا الشعبي".

وفي التفاصيل، قال "ابن كليب" : جميع المواطنين يفخرون ويتفاخرون ويعتزون بماضي الأجداد والموروث الشعبي الأصيل وأكبر دليل على ذلك الحملة الشعبية التي تفاعل معها المجتمع وشهدت مشاركة آلاف المغردين من المواطنين تحت وسم "حنا بدو" رداً على تصريحات وزير الخارجية اللبناني "شربل"، مفتخرين بذلك كونهم بدواً، ومسطرين أنبل الوصف، معتزين بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة الملك وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حراك تنموي جعلها من مصاف الدول الكبرى.

وأضاف : يعد نادي الإبل برئاسة فهد بن حثلين مختصاً في رعاية الإبل والاهتمام بكل الجوانب التنموية لها وفعالياتها، واختيار شعار " حنا بدو " لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته القادمة محل فخر واعتزاز لكل ملاك الإبل عامة والمشاركين في المسابقة بشكل خاص وسيجعل للمشاركة في هذه النسخة طابعاً خاصاً لأن ذلك الشعار فخر بماض عريق واعتزاز بموروث شعبي أصيل.

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