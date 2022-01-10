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"التحالف": تدمير 36 آلية عسكرية لميليشات الحوثي في مأرب وشبوة وقتل 270 عنصرًا

أعلن تنفيذ 49 عملية استهداف خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 11 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 7 آليات عسكرية للحوثي وأكثر من 50 قتيلاً.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 38 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن الاستهدافات ضد الحوثيين في شبوة دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 220 عنصرًا .

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"التحالف": تدمير 36 آلية عسكرية لميليشات الحوثي في مأرب وشبوة وقتل 270 عنصرًا
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 11 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 7 آليات عسكرية للحوثي وأكثر من 50 قتيلاً.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 38 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن الاستهدافات ضد الحوثيين في شبوة دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 220 عنصرًا .

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:21 PM
اخر تعديل
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
10:54 PM

"التحالف": تدمير 36 آلية عسكرية لميليشات الحوثي في مأرب وشبوة وقتل 270 عنصرًا

أعلن تنفيذ 49 عملية استهداف خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,519

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 11 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 7 آليات عسكرية للحوثي وأكثر من 50 قتيلاً.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 38 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن الاستهدافات ضد الحوثيين في شبوة دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 220 عنصرًا .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,408
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

38 مليار ..

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