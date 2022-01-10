"التحالف": تدمير 36 آلية عسكرية لميليشات الحوثي في مأرب وشبوة وقتل 270 عنصرًا

أعلن تنفيذ 49 عملية استهداف خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 11 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 7 آليات عسكرية للحوثي وأكثر من 50 قتيلاً.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 38 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن الاستهدافات ضد الحوثيين في شبوة دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 220 عنصرًا .