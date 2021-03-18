العليا للأمن الصناعي تراجع 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن
للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة
أنهت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي مراجعة جميع وثائق مراحل المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة.
وقد تجاوز عدد الوثائق في الأعوام الثلاثة الماضية 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن والسلامة والحماية من الحريق، ويأتي ذلك حرصاً على مطابقة تلك المشاريع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولتعليمات الهيئة الأمنية (HCIS SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (HCIS SEC).
وخلال المراجعة تم تصحيح الأخطاء الشائعة في تصاميم السلامة والحماية من الحريق والمتابعة المستمرة لجميع الجهات والاستشاريين والمقاولين العاملين في هذا المجال لتلافي وقوعها مستقبلاً.
العليا للأمن الصناعي تراجع 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-18
أنهت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي مراجعة جميع وثائق مراحل المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة.
وقد تجاوز عدد الوثائق في الأعوام الثلاثة الماضية 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن والسلامة والحماية من الحريق، ويأتي ذلك حرصاً على مطابقة تلك المشاريع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولتعليمات الهيئة الأمنية (HCIS SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (HCIS SEC).
وخلال المراجعة تم تصحيح الأخطاء الشائعة في تصاميم السلامة والحماية من الحريق والمتابعة المستمرة لجميع الجهات والاستشاريين والمقاولين العاملين في هذا المجال لتلافي وقوعها مستقبلاً.
أنهت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي مراجعة جميع وثائق مراحل المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة.
وقد تجاوز عدد الوثائق في الأعوام الثلاثة الماضية 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن والسلامة والحماية من الحريق، ويأتي ذلك حرصاً على مطابقة تلك المشاريع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولتعليمات الهيئة الأمنية (HCIS SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (HCIS SEC).
وخلال المراجعة تم تصحيح الأخطاء الشائعة في تصاميم السلامة والحماية من الحريق والمتابعة المستمرة لجميع الجهات والاستشاريين والمقاولين العاملين في هذا المجال لتلافي وقوعها مستقبلاً.