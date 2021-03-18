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العليا للأمن الصناعي تراجع 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن

للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة

أنهت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي مراجعة جميع وثائق مراحل المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة.

وقد تجاوز عدد الوثائق في الأعوام الثلاثة الماضية 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن والسلامة والحماية من الحريق، ويأتي ذلك حرصاً على مطابقة تلك المشاريع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولتعليمات الهيئة الأمنية (HCIS SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (HCIS SEC).

وخلال المراجعة تم تصحيح الأخطاء الشائعة في تصاميم السلامة والحماية من الحريق والمتابعة المستمرة لجميع الجهات والاستشاريين والمقاولين العاملين في هذا المجال لتلافي وقوعها مستقبلاً.

وقامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بإعداد تقرير بهذه الأخطاء ونشره على موقع وحدة التراخيص الأمنية المركزية: ‏‏(www.clu-moi.com.sa/ar/approvedsupplier.html).

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العليا للأمن الصناعي تراجع 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن
سبق

أنهت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي مراجعة جميع وثائق مراحل المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة.

وقد تجاوز عدد الوثائق في الأعوام الثلاثة الماضية 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن والسلامة والحماية من الحريق، ويأتي ذلك حرصاً على مطابقة تلك المشاريع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولتعليمات الهيئة الأمنية (HCIS SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (HCIS SEC).

وخلال المراجعة تم تصحيح الأخطاء الشائعة في تصاميم السلامة والحماية من الحريق والمتابعة المستمرة لجميع الجهات والاستشاريين والمقاولين العاملين في هذا المجال لتلافي وقوعها مستقبلاً.

وقامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بإعداد تقرير بهذه الأخطاء ونشره على موقع وحدة التراخيص الأمنية المركزية: ‏‏(www.clu-moi.com.sa/ar/approvedsupplier.html).

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
05:07 PM

العليا للأمن الصناعي تراجع 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن

للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي مراجعة جميع وثائق مراحل المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة.

وقد تجاوز عدد الوثائق في الأعوام الثلاثة الماضية 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن والسلامة والحماية من الحريق، ويأتي ذلك حرصاً على مطابقة تلك المشاريع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولتعليمات الهيئة الأمنية (HCIS SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (HCIS SEC).

وخلال المراجعة تم تصحيح الأخطاء الشائعة في تصاميم السلامة والحماية من الحريق والمتابعة المستمرة لجميع الجهات والاستشاريين والمقاولين العاملين في هذا المجال لتلافي وقوعها مستقبلاً.

وقامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بإعداد تقرير بهذه الأخطاء ونشره على موقع وحدة التراخيص الأمنية المركزية: ‏‏(www.clu-moi.com.sa/ar/approvedsupplier.html).

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