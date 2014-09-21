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في "جولة هي لنا دار" .. "المطوع " يهدي جماهير الرائد 5 آلاف تذكرة

من أجل تخطي عقبة الفيصلي الصعبة

دعمًا لجماهير نادي الرائد، أعلن النادي القصيمي عن تكفل رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، الاثنين، بـ 5 آلاف تذكرة لجماهير النادي لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيصلي، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «جولة هي لنا دار».


وأوضح النادي في بيان على حسابه الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة تأتي تحفيزًا للجماهير من أجل مؤازرة الفريق، ونوه النادي في بيانه بأن التذاكر المجانية سيتم توزيعها على الجماهير وفق آلية محددة سيتم إعلانها لاحقًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في "جولة هي لنا دار" .. "المطوع " يهدي جماهير الرائد 5 آلاف تذكرة
سبق

دعمًا لجماهير نادي الرائد، أعلن النادي القصيمي عن تكفل رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، الاثنين، بـ 5 آلاف تذكرة لجماهير النادي لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيصلي، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «جولة هي لنا دار».


وأوضح النادي في بيان على حسابه الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة تأتي تحفيزًا للجماهير من أجل مؤازرة الفريق، ونوه النادي في بيانه بأن التذاكر المجانية سيتم توزيعها على الجماهير وفق آلية محددة سيتم إعلانها لاحقًا.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:41 PM

في "جولة هي لنا دار" .. "المطوع " يهدي جماهير الرائد 5 آلاف تذكرة

من أجل تخطي عقبة الفيصلي الصعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعمًا لجماهير نادي الرائد، أعلن النادي القصيمي عن تكفل رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، الاثنين، بـ 5 آلاف تذكرة لجماهير النادي لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيصلي، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «جولة هي لنا دار».


وأوضح النادي في بيان على حسابه الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة تأتي تحفيزًا للجماهير من أجل مؤازرة الفريق، ونوه النادي في بيانه بأن التذاكر المجانية سيتم توزيعها على الجماهير وفق آلية محددة سيتم إعلانها لاحقًا.

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