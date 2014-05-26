هيفاء آل مقرن تشكر "القيادة" على منحها وسامَ الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

رفعت المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة منحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر "تويتر" قالت فيها: "تشرفت بمنحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وأودّ في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذا التكريم والتشريف العظيم".

واختتمت "آل مقرن" تغريدة الشكر بسؤال الله أن يسدّد خطاها لخدمة الدين والمليك والوطن.