النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيفاء آل مقرن تشكر "القيادة" على منحها وسامَ الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

رفعت المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة منحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر "تويتر" قالت فيها: "تشرفت بمنحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وأودّ في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذا التكريم والتشريف العظيم".

واختتمت "آل مقرن" تغريدة الشكر بسؤال الله أن يسدّد خطاها لخدمة الدين والمليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيفاء آل مقرن تشكر "القيادة" على منحها وسامَ الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة
سبق

رفعت المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة منحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر "تويتر" قالت فيها: "تشرفت بمنحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وأودّ في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذا التكريم والتشريف العظيم".

واختتمت "آل مقرن" تغريدة الشكر بسؤال الله أن يسدّد خطاها لخدمة الدين والمليك والوطن.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
06:51 PM

هيفاء آل مقرن تشكر "القيادة" على منحها وسامَ الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
13
12,110

رفعت المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة منحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر "تويتر" قالت فيها: "تشرفت بمنحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وأودّ في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذا التكريم والتشريف العظيم".

واختتمت "آل مقرن" تغريدة الشكر بسؤال الله أن يسدّد خطاها لخدمة الدين والمليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة