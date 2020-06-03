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"الأرصاد" تنبِّه نجران: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أمطارًا رعدية، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه نجران: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أمطارًا رعدية، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:47 AM

"الأرصاد" تنبِّه نجران: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أمطارًا رعدية، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

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