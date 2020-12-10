النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ثنائيات الدرعية" تختار "تيناري" قيمًا فنيًا لـ"بينالي الدرعية"

يتضمن 6 أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة

كشفت مؤسسة "ثنائيات الدرعية" اليوم عن اختيار المدير العام الرئيس التنفيذي لمركز الفن المعاصر "UCCA" فيليب تيناري، قيماً فنياً لبينالي الدرعية الذي يعد أول وأكبر معرض دولي للفن المعاصر يقام في المملكة حتى الآن، حيث تقرر أن تستمر دوراته المقبلة بشكل سنوي بالتناوب مع البينالي الإسلامي.

ويتضمن "بينالي الدرعية" ستة أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة، بهدف إيجاد روابط جديدة بين المملكة والمجتمع الفني الدولي، إضافة إلى الكشف عن اتجاهات عالمية جديدة للفن المعاصر و تقديمها للمشهد الثقافي المزدهر في المملكة من خلال عرض أعمال ما يقارب 70 فنانًا محليًا ودوليًا.

ويعد "تيناري" من أهم القيّمين الفنيين في العالم، وتمت تسميته من قبل "ArtReviews" ضمن أكثر 100 شخص تأثيرًا في مجال الفن المعاصر. ويعيش في بكين منذ عام 2001م، وحاصل على درجات علمية من جامعتي ديوك وهارفارد. وتحمل مسيرته العملية تقييم أكثر من 70 معرضًا فنيًا والآلاف من البرامج العامة خلال فترة عمله في مركز "UCCA" للفن المعاصر؛ التي عرض فيها أعمالًا للفنانين الناشئين والمحترفين من جميع أنحاء العالم لزائريّ المركز الذين يُقّدر عددهم بما يزيد عن مليون زائر كل عام.

ويُعرف مركز ""UCCA بأنه مؤسسة الفن المعاصر الرائدة في الصين، وتقدم مجموعة واسعة من المعارض والبرامج العامة والمبادرات البحثية، إلى جانب تنظيمها للعروض التي نالت استحساناً مثل معرض "بيكاسو - ولادة عبقرية" وحصل على أرقام قياسية في عام 2019.

ويعمل المركز على إدخال الصين في حوار عالمي من خلال الفن المعاصر، وقد افتتح المركز "UCCA "Dune في بيداهي عام 2018م، كما يستعد لافتتاح ""UCCA Edge في شنغهاي عام 2021م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ثنائيات الدرعية" تختار "تيناري" قيمًا فنيًا لـ"بينالي الدرعية"
سبق

كشفت مؤسسة "ثنائيات الدرعية" اليوم عن اختيار المدير العام الرئيس التنفيذي لمركز الفن المعاصر "UCCA" فيليب تيناري، قيماً فنياً لبينالي الدرعية الذي يعد أول وأكبر معرض دولي للفن المعاصر يقام في المملكة حتى الآن، حيث تقرر أن تستمر دوراته المقبلة بشكل سنوي بالتناوب مع البينالي الإسلامي.

ويتضمن "بينالي الدرعية" ستة أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة، بهدف إيجاد روابط جديدة بين المملكة والمجتمع الفني الدولي، إضافة إلى الكشف عن اتجاهات عالمية جديدة للفن المعاصر و تقديمها للمشهد الثقافي المزدهر في المملكة من خلال عرض أعمال ما يقارب 70 فنانًا محليًا ودوليًا.

ويعد "تيناري" من أهم القيّمين الفنيين في العالم، وتمت تسميته من قبل "ArtReviews" ضمن أكثر 100 شخص تأثيرًا في مجال الفن المعاصر. ويعيش في بكين منذ عام 2001م، وحاصل على درجات علمية من جامعتي ديوك وهارفارد. وتحمل مسيرته العملية تقييم أكثر من 70 معرضًا فنيًا والآلاف من البرامج العامة خلال فترة عمله في مركز "UCCA" للفن المعاصر؛ التي عرض فيها أعمالًا للفنانين الناشئين والمحترفين من جميع أنحاء العالم لزائريّ المركز الذين يُقّدر عددهم بما يزيد عن مليون زائر كل عام.

ويُعرف مركز ""UCCA بأنه مؤسسة الفن المعاصر الرائدة في الصين، وتقدم مجموعة واسعة من المعارض والبرامج العامة والمبادرات البحثية، إلى جانب تنظيمها للعروض التي نالت استحساناً مثل معرض "بيكاسو - ولادة عبقرية" وحصل على أرقام قياسية في عام 2019.

ويعمل المركز على إدخال الصين في حوار عالمي من خلال الفن المعاصر، وقد افتتح المركز "UCCA "Dune في بيداهي عام 2018م، كما يستعد لافتتاح ""UCCA Edge في شنغهاي عام 2021م.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
05:46 PM

"ثنائيات الدرعية" تختار "تيناري" قيمًا فنيًا لـ"بينالي الدرعية"

يتضمن 6 أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
115

كشفت مؤسسة "ثنائيات الدرعية" اليوم عن اختيار المدير العام الرئيس التنفيذي لمركز الفن المعاصر "UCCA" فيليب تيناري، قيماً فنياً لبينالي الدرعية الذي يعد أول وأكبر معرض دولي للفن المعاصر يقام في المملكة حتى الآن، حيث تقرر أن تستمر دوراته المقبلة بشكل سنوي بالتناوب مع البينالي الإسلامي.

ويتضمن "بينالي الدرعية" ستة أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة، بهدف إيجاد روابط جديدة بين المملكة والمجتمع الفني الدولي، إضافة إلى الكشف عن اتجاهات عالمية جديدة للفن المعاصر و تقديمها للمشهد الثقافي المزدهر في المملكة من خلال عرض أعمال ما يقارب 70 فنانًا محليًا ودوليًا.

ويعد "تيناري" من أهم القيّمين الفنيين في العالم، وتمت تسميته من قبل "ArtReviews" ضمن أكثر 100 شخص تأثيرًا في مجال الفن المعاصر. ويعيش في بكين منذ عام 2001م، وحاصل على درجات علمية من جامعتي ديوك وهارفارد. وتحمل مسيرته العملية تقييم أكثر من 70 معرضًا فنيًا والآلاف من البرامج العامة خلال فترة عمله في مركز "UCCA" للفن المعاصر؛ التي عرض فيها أعمالًا للفنانين الناشئين والمحترفين من جميع أنحاء العالم لزائريّ المركز الذين يُقّدر عددهم بما يزيد عن مليون زائر كل عام.

ويُعرف مركز ""UCCA بأنه مؤسسة الفن المعاصر الرائدة في الصين، وتقدم مجموعة واسعة من المعارض والبرامج العامة والمبادرات البحثية، إلى جانب تنظيمها للعروض التي نالت استحساناً مثل معرض "بيكاسو - ولادة عبقرية" وحصل على أرقام قياسية في عام 2019.

ويعمل المركز على إدخال الصين في حوار عالمي من خلال الفن المعاصر، وقد افتتح المركز "UCCA "Dune في بيداهي عام 2018م، كما يستعد لافتتاح ""UCCA Edge في شنغهاي عام 2021م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,494
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,397
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة