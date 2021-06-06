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"قوميز" الهلال نجم شهر مايو في غرب القارة الآسيوية

حل ثالثًا إيغالو لاعب الشباب

فاز بافيتيمبي قوميز، لاعب الهلال السعودي، في استفتاء خيار الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مايو.

جاء ذلك بعد أن حصل قوميز على نسبة 48.99 % من أصوات زوار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ إذ تقدم أمام الأردني يزن العرب لاعب الوحدات الذي حصل على نسبة 22.9 % من الأصوات.

وجاء في المركز الثالث أوديون إيغالو لاعب الشباب السعودي الذي حصل على نسبة 13.97 من الأصوات، وحل رابعًا البحريني إسماعيل عبداللطيف لاعب نادي المحرق، وخامسًا الفلسطيني عدي دباغ لاعب العربي الكويتي.

الهلال قوميز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"قوميز" الهلال نجم شهر مايو في غرب القارة الآسيوية
سبق

فاز بافيتيمبي قوميز، لاعب الهلال السعودي، في استفتاء خيار الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مايو.

جاء ذلك بعد أن حصل قوميز على نسبة 48.99 % من أصوات زوار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ إذ تقدم أمام الأردني يزن العرب لاعب الوحدات الذي حصل على نسبة 22.9 % من الأصوات.

وجاء في المركز الثالث أوديون إيغالو لاعب الشباب السعودي الذي حصل على نسبة 13.97 من الأصوات، وحل رابعًا البحريني إسماعيل عبداللطيف لاعب نادي المحرق، وخامسًا الفلسطيني عدي دباغ لاعب العربي الكويتي.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
12:27 AM

"قوميز" الهلال نجم شهر مايو في غرب القارة الآسيوية

حل ثالثًا إيغالو لاعب الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,106

فاز بافيتيمبي قوميز، لاعب الهلال السعودي، في استفتاء خيار الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مايو.

جاء ذلك بعد أن حصل قوميز على نسبة 48.99 % من أصوات زوار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ إذ تقدم أمام الأردني يزن العرب لاعب الوحدات الذي حصل على نسبة 22.9 % من الأصوات.

وجاء في المركز الثالث أوديون إيغالو لاعب الشباب السعودي الذي حصل على نسبة 13.97 من الأصوات، وحل رابعًا البحريني إسماعيل عبداللطيف لاعب نادي المحرق، وخامسًا الفلسطيني عدي دباغ لاعب العربي الكويتي.

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