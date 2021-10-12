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جمعية الروماتيزم تنظم فعاليات وأنشطة رياضية في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل

بعنوان "لا تتأخر تواصل معنا".. للمساهمة في نشر الوعي بأهمية العلاج المبكر منها

نظمت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم فعاليات وأنشطة رياضية بعنوان "لا تتأخر تواصل معنا" للمساهمة في نشر الوعي بأنواع التهابات المفاصل وأهمية المتابعة والعلاج المبكر؛ وذلك بالتزامن مع احتفاء المملكة باليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يصادف 12 أكتوبر من كل عام، ويهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مضاعفات هذا المرض السلبية التي قد تتسبب في إعاقة دائمة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس أن هذه المبادرات التي تطلقها الجمعية تركز على التوعية في الدرجة الأولى بأهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية المناعية، وخاصة بالتهاب المفاصل الرثياني "الروماتويد"، خدمة وتضامنًا مع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل في مختلف مناطق المملكة، والتي تشمل معظم أنحاء المملكة.

ولفتت إلى أن رفع مستوى الوعي لدى كل شرائح المجتمع، يولد الثقافة والإلمام الكامل بمرض التهاب المفاصل, لما لها من أهمية في وقت أصبح فيه مرض التهاب المفاصل المزمن يشكل خطرًا على صحة الفرد والمجتمع وسبب في الإعاقة اذا تأخر التشخيص والعلاج؛ مشيرة إلى أن الفعاليات سوف تستمر طيلة شهر أكتوبر، تشمل الندوات التثقيفية على منصة زووم، واستشارات طبية على انستجرام الجمعية، بالإضافة الى الأنشطة حضوريًا وتتضمن ركنًا بالتوعية بأمراض الروماتيزم ومرض الروماتويد.

وأضافت أن الفعاليات خصصت حيزًا للاستشارات المجانية مع الاختصاصيين والاستشاريين في الأمراض الروماتيزمية، واختصاصيي العلاج الطبيعي والتغذية، كما سيتم عرض فيلم توعوي عن التهابات المفاصل ويصاحب الفعالية في بعض المناطق فعاليات رياضية مثل المشي وهايكنج في حديقة اليمامة بحي السفارات بالرياض، وماراثون وكرة قدم فريق الكرة النسائي "اتحاد النسور"على كورنيش الخبر الجديد وفي المدينة المنورة يصحبه فعالية المشي في حديقة الملك فهد.

وأشارت إلى أن المحاضرات الافتراضية على منصة زووم "استشر طبيبك" خلال شهر أكتوبر تضم نخبة من استشاريي الروماتيزم، والمخصصة لمناقشة الأمراض الروماتيزمية، وروماتيزم الأطفال، ولقاح كوفيد-19 لمرضى الروماتيزم والروماتويد وعلاجه، والعلاج الطبيعي لمرضى الروماتويد؛ إلى جانب أن انستقرام الجمعية "اسأل طبيبك" يتخلله جملة من الموضوعات كالتهاب المفاصل الروماتويدي وعلاجه، والتهابات المفاصل الطفولية، والذئبة في الأطفال والبهجت والفيبروميلجيا وكوفيد ١٩ لدى مرضى الروماتيزم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية الروماتيزم تنظم فعاليات وأنشطة رياضية في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل
سبق

نظمت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم فعاليات وأنشطة رياضية بعنوان "لا تتأخر تواصل معنا" للمساهمة في نشر الوعي بأنواع التهابات المفاصل وأهمية المتابعة والعلاج المبكر؛ وذلك بالتزامن مع احتفاء المملكة باليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يصادف 12 أكتوبر من كل عام، ويهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مضاعفات هذا المرض السلبية التي قد تتسبب في إعاقة دائمة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس أن هذه المبادرات التي تطلقها الجمعية تركز على التوعية في الدرجة الأولى بأهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية المناعية، وخاصة بالتهاب المفاصل الرثياني "الروماتويد"، خدمة وتضامنًا مع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل في مختلف مناطق المملكة، والتي تشمل معظم أنحاء المملكة.

ولفتت إلى أن رفع مستوى الوعي لدى كل شرائح المجتمع، يولد الثقافة والإلمام الكامل بمرض التهاب المفاصل, لما لها من أهمية في وقت أصبح فيه مرض التهاب المفاصل المزمن يشكل خطرًا على صحة الفرد والمجتمع وسبب في الإعاقة اذا تأخر التشخيص والعلاج؛ مشيرة إلى أن الفعاليات سوف تستمر طيلة شهر أكتوبر، تشمل الندوات التثقيفية على منصة زووم، واستشارات طبية على انستجرام الجمعية، بالإضافة الى الأنشطة حضوريًا وتتضمن ركنًا بالتوعية بأمراض الروماتيزم ومرض الروماتويد.

وأضافت أن الفعاليات خصصت حيزًا للاستشارات المجانية مع الاختصاصيين والاستشاريين في الأمراض الروماتيزمية، واختصاصيي العلاج الطبيعي والتغذية، كما سيتم عرض فيلم توعوي عن التهابات المفاصل ويصاحب الفعالية في بعض المناطق فعاليات رياضية مثل المشي وهايكنج في حديقة اليمامة بحي السفارات بالرياض، وماراثون وكرة قدم فريق الكرة النسائي "اتحاد النسور"على كورنيش الخبر الجديد وفي المدينة المنورة يصحبه فعالية المشي في حديقة الملك فهد.

وأشارت إلى أن المحاضرات الافتراضية على منصة زووم "استشر طبيبك" خلال شهر أكتوبر تضم نخبة من استشاريي الروماتيزم، والمخصصة لمناقشة الأمراض الروماتيزمية، وروماتيزم الأطفال، ولقاح كوفيد-19 لمرضى الروماتيزم والروماتويد وعلاجه، والعلاج الطبيعي لمرضى الروماتويد؛ إلى جانب أن انستقرام الجمعية "اسأل طبيبك" يتخلله جملة من الموضوعات كالتهاب المفاصل الروماتويدي وعلاجه، والتهابات المفاصل الطفولية، والذئبة في الأطفال والبهجت والفيبروميلجيا وكوفيد ١٩ لدى مرضى الروماتيزم.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:02 PM

جمعية الروماتيزم تنظم فعاليات وأنشطة رياضية في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل

بعنوان "لا تتأخر تواصل معنا".. للمساهمة في نشر الوعي بأهمية العلاج المبكر منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم فعاليات وأنشطة رياضية بعنوان "لا تتأخر تواصل معنا" للمساهمة في نشر الوعي بأنواع التهابات المفاصل وأهمية المتابعة والعلاج المبكر؛ وذلك بالتزامن مع احتفاء المملكة باليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يصادف 12 أكتوبر من كل عام، ويهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مضاعفات هذا المرض السلبية التي قد تتسبب في إعاقة دائمة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس أن هذه المبادرات التي تطلقها الجمعية تركز على التوعية في الدرجة الأولى بأهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية المناعية، وخاصة بالتهاب المفاصل الرثياني "الروماتويد"، خدمة وتضامنًا مع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل في مختلف مناطق المملكة، والتي تشمل معظم أنحاء المملكة.

ولفتت إلى أن رفع مستوى الوعي لدى كل شرائح المجتمع، يولد الثقافة والإلمام الكامل بمرض التهاب المفاصل, لما لها من أهمية في وقت أصبح فيه مرض التهاب المفاصل المزمن يشكل خطرًا على صحة الفرد والمجتمع وسبب في الإعاقة اذا تأخر التشخيص والعلاج؛ مشيرة إلى أن الفعاليات سوف تستمر طيلة شهر أكتوبر، تشمل الندوات التثقيفية على منصة زووم، واستشارات طبية على انستجرام الجمعية، بالإضافة الى الأنشطة حضوريًا وتتضمن ركنًا بالتوعية بأمراض الروماتيزم ومرض الروماتويد.

وأضافت أن الفعاليات خصصت حيزًا للاستشارات المجانية مع الاختصاصيين والاستشاريين في الأمراض الروماتيزمية، واختصاصيي العلاج الطبيعي والتغذية، كما سيتم عرض فيلم توعوي عن التهابات المفاصل ويصاحب الفعالية في بعض المناطق فعاليات رياضية مثل المشي وهايكنج في حديقة اليمامة بحي السفارات بالرياض، وماراثون وكرة قدم فريق الكرة النسائي "اتحاد النسور"على كورنيش الخبر الجديد وفي المدينة المنورة يصحبه فعالية المشي في حديقة الملك فهد.

وأشارت إلى أن المحاضرات الافتراضية على منصة زووم "استشر طبيبك" خلال شهر أكتوبر تضم نخبة من استشاريي الروماتيزم، والمخصصة لمناقشة الأمراض الروماتيزمية، وروماتيزم الأطفال، ولقاح كوفيد-19 لمرضى الروماتيزم والروماتويد وعلاجه، والعلاج الطبيعي لمرضى الروماتويد؛ إلى جانب أن انستقرام الجمعية "اسأل طبيبك" يتخلله جملة من الموضوعات كالتهاب المفاصل الروماتويدي وعلاجه، والتهابات المفاصل الطفولية، والذئبة في الأطفال والبهجت والفيبروميلجيا وكوفيد ١٩ لدى مرضى الروماتيزم.

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