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رعدية ماطرة وغبار ورياح .. "الأرصاد" تنبّه 4 مناطق من حالات متفاوتة

يبدأ بعضها صباحاً ويمتد تأثيرها حتـى المساء وتتواصـل لتشمل المحـافظات

نبّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وعبر نظام الإنذار المبكر، 4 مناطق من حالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم السبت.

وتوقعت "الأرصاد" في تنبيهٍ لمنطقة مكة المكرّمة، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بالمويه وتشمل رنية والأجزاء المجاورة؛ حيث تبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتنتهي في الثامنة مساءً.

كما نبّهت منطقة الرياض لحالة تستمر فيها فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل الخرج، الرياض والأجزاء المجاورة، بدءاً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وفي المنطقة الشرقية، نبّهت الهيئة إلى استمرار فرص تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من الرؤية الأفقية بكل من الدمام، وتشمل الظهران والجبيل والأحساء والأجزاء المجاورة من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وتشهد منطقة جازان نشاطاً في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية بالشقيق والأجزاء المجاورة من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.

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رعدية ماطرة وغبار ورياح .. "الأرصاد" تنبّه 4 مناطق من حالات متفاوتة
سبق

نبّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وعبر نظام الإنذار المبكر، 4 مناطق من حالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم السبت.

وتوقعت "الأرصاد" في تنبيهٍ لمنطقة مكة المكرّمة، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بالمويه وتشمل رنية والأجزاء المجاورة؛ حيث تبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتنتهي في الثامنة مساءً.

كما نبّهت منطقة الرياض لحالة تستمر فيها فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل الخرج، الرياض والأجزاء المجاورة، بدءاً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وفي المنطقة الشرقية، نبّهت الهيئة إلى استمرار فرص تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من الرؤية الأفقية بكل من الدمام، وتشمل الظهران والجبيل والأحساء والأجزاء المجاورة من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وتشهد منطقة جازان نشاطاً في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية بالشقيق والأجزاء المجاورة من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
11:15 AM

رعدية ماطرة وغبار ورياح .. "الأرصاد" تنبّه 4 مناطق من حالات متفاوتة

يبدأ بعضها صباحاً ويمتد تأثيرها حتـى المساء وتتواصـل لتشمل المحـافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,136

نبّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وعبر نظام الإنذار المبكر، 4 مناطق من حالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم السبت.

وتوقعت "الأرصاد" في تنبيهٍ لمنطقة مكة المكرّمة، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بالمويه وتشمل رنية والأجزاء المجاورة؛ حيث تبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتنتهي في الثامنة مساءً.

كما نبّهت منطقة الرياض لحالة تستمر فيها فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل الخرج، الرياض والأجزاء المجاورة، بدءاً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وفي المنطقة الشرقية، نبّهت الهيئة إلى استمرار فرص تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من الرؤية الأفقية بكل من الدمام، وتشمل الظهران والجبيل والأحساء والأجزاء المجاورة من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وتشهد منطقة جازان نشاطاً في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية بالشقيق والأجزاء المجاورة من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.

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