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الجيش اليمني يعثر على حقل ألغام ضخم زرعه الحوثيون في الحديدة

يمتدّ على أكثر من 2 كم2.. ويحتوي على 2000 لغم

عثرت قوات الجيش الوطني اليمني، على حقل ألغام أرضية، زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة؛ حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الخميس).

وأوضح "سبتمبر نت" أن الحقل الذي زرعته الميليشيا، يمتدّ بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في الأحياء الشرقية للمدينة، على مساحة أكثر من 2 كيلومتر مربع.

وأضاف أن الحقل يحتوي على أكثر من 2000 لغم أرضي وعبوة ناسفة، متعدّدة الأشكال والمهام.

وبيَّن الموقع أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني شرعت في انتزاع تلك الألغام الأرضية، وتطهير المنطقة منها.

وكانت قوات الجيش الوطني أتلفت، الثلاثاء الماضي؛ 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الطرق العامة والفرعية والشواطئ والأحياء السكنية، في مختلف مناطق مدينة الحديدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يعثر على حقل ألغام ضخم زرعه الحوثيون في الحديدة
سبق

عثرت قوات الجيش الوطني اليمني، على حقل ألغام أرضية، زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة؛ حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الخميس).

وأوضح "سبتمبر نت" أن الحقل الذي زرعته الميليشيا، يمتدّ بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في الأحياء الشرقية للمدينة، على مساحة أكثر من 2 كيلومتر مربع.

وأضاف أن الحقل يحتوي على أكثر من 2000 لغم أرضي وعبوة ناسفة، متعدّدة الأشكال والمهام.

وبيَّن الموقع أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني شرعت في انتزاع تلك الألغام الأرضية، وتطهير المنطقة منها.

وكانت قوات الجيش الوطني أتلفت، الثلاثاء الماضي؛ 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الطرق العامة والفرعية والشواطئ والأحياء السكنية، في مختلف مناطق مدينة الحديدة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
06:49 PM

الجيش اليمني يعثر على حقل ألغام ضخم زرعه الحوثيون في الحديدة

يمتدّ على أكثر من 2 كم2.. ويحتوي على 2000 لغم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت قوات الجيش الوطني اليمني، على حقل ألغام أرضية، زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة؛ حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الخميس).

وأوضح "سبتمبر نت" أن الحقل الذي زرعته الميليشيا، يمتدّ بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في الأحياء الشرقية للمدينة، على مساحة أكثر من 2 كيلومتر مربع.

وأضاف أن الحقل يحتوي على أكثر من 2000 لغم أرضي وعبوة ناسفة، متعدّدة الأشكال والمهام.

وبيَّن الموقع أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني شرعت في انتزاع تلك الألغام الأرضية، وتطهير المنطقة منها.

وكانت قوات الجيش الوطني أتلفت، الثلاثاء الماضي؛ 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الطرق العامة والفرعية والشواطئ والأحياء السكنية، في مختلف مناطق مدينة الحديدة.

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