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ضبط قاتل الطالب "أصيل".. "سبق" تكشف تفاصيل العثور على جثمانه بجوار شنطته

وجدت الأجهزة الأمنية آثار دماء على عنق الجاني

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان، تمكنت من ضبط قاتل الطالب "أصيل" الذي عُثر عليه مقتولًا بجوار مدرسته بمحافظة أبوعريش أمس الخميس؛ حيث إنه عشريني واعترف بما أقدم عليه من فعل شنيع.

وبيّنت مصادر "سبق" أن الحادثة التي وقعت تفاصيلها بجوار مدرسة الملك فهد المتوسطة بمحافظة أبوعريش، وتم العثور على جثمان القتيل بالفناء المقابل لمدرسته، وانتقلت أسرته على الفور إلى الموقع بعد إبلاغها، لتتأكد من وفاة ابنها الذي وجدوه طريحًا بجوار شنطته.

وبيّنت مصادر أمنية أن الوفاة نتيجة مشاجرة، وباشرت على الفور الأدلة الجنائية بعد وصول بلاغ من ذوي الطفل، مشيرة إلى أنه تم وجود آثار دماء بعنق المتوفى، وإجراء اللازم، ونقله إلى المستشفى.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس أن الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، باشرت التحقيق في حادثة العثور على طفل متوفى.

وأكدت مصادر أن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، عٌثر عليه ملقًى بالقرب من إحدى المدارس بالمحافظة؛ حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة الموتى حتى إكمال التحقيقات.

أبو عريش الجهات الأمنية قتل طالب جازان.. العثور على جثة طفل متوفى بجوار إحدى المدارس بأبو عريش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط قاتل الطالب "أصيل".. "سبق" تكشف تفاصيل العثور على جثمانه بجوار شنطته
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان، تمكنت من ضبط قاتل الطالب "أصيل" الذي عُثر عليه مقتولًا بجوار مدرسته بمحافظة أبوعريش أمس الخميس؛ حيث إنه عشريني واعترف بما أقدم عليه من فعل شنيع.

وبيّنت مصادر "سبق" أن الحادثة التي وقعت تفاصيلها بجوار مدرسة الملك فهد المتوسطة بمحافظة أبوعريش، وتم العثور على جثمان القتيل بالفناء المقابل لمدرسته، وانتقلت أسرته على الفور إلى الموقع بعد إبلاغها، لتتأكد من وفاة ابنها الذي وجدوه طريحًا بجوار شنطته.

وبيّنت مصادر أمنية أن الوفاة نتيجة مشاجرة، وباشرت على الفور الأدلة الجنائية بعد وصول بلاغ من ذوي الطفل، مشيرة إلى أنه تم وجود آثار دماء بعنق المتوفى، وإجراء اللازم، ونقله إلى المستشفى.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس أن الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، باشرت التحقيق في حادثة العثور على طفل متوفى.

وأكدت مصادر أن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، عٌثر عليه ملقًى بالقرب من إحدى المدارس بالمحافظة؛ حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة الموتى حتى إكمال التحقيقات.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
08:10 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:18 AM

ضبط قاتل الطالب "أصيل".. "سبق" تكشف تفاصيل العثور على جثمانه بجوار شنطته

وجدت الأجهزة الأمنية آثار دماء على عنق الجاني

A A A
فهد كاملي - جازان
35
50,096

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان، تمكنت من ضبط قاتل الطالب "أصيل" الذي عُثر عليه مقتولًا بجوار مدرسته بمحافظة أبوعريش أمس الخميس؛ حيث إنه عشريني واعترف بما أقدم عليه من فعل شنيع.

وبيّنت مصادر "سبق" أن الحادثة التي وقعت تفاصيلها بجوار مدرسة الملك فهد المتوسطة بمحافظة أبوعريش، وتم العثور على جثمان القتيل بالفناء المقابل لمدرسته، وانتقلت أسرته على الفور إلى الموقع بعد إبلاغها، لتتأكد من وفاة ابنها الذي وجدوه طريحًا بجوار شنطته.

وبيّنت مصادر أمنية أن الوفاة نتيجة مشاجرة، وباشرت على الفور الأدلة الجنائية بعد وصول بلاغ من ذوي الطفل، مشيرة إلى أنه تم وجود آثار دماء بعنق المتوفى، وإجراء اللازم، ونقله إلى المستشفى.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس أن الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، باشرت التحقيق في حادثة العثور على طفل متوفى.

وأكدت مصادر أن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، عٌثر عليه ملقًى بالقرب من إحدى المدارس بالمحافظة؛ حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة الموتى حتى إكمال التحقيقات.

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