النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين للرئيس الفلسطيني: المملكة ستواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

عبر اتصال هاتفي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين للرئيس عباس إدانة السعودية وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعيًا الله - عز وجل - أن يمُنَّ عليهم بالشفاء العاجل.

كما أكد - حفظه الله - أن السعودية ستواصل جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنيًا - حفظه الله - للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ لمواقف السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حتى اليوم، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة السعودية على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي، ونصرة الشعب الفلسطيني.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين للرئيس الفلسطيني: المملكة ستواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين للرئيس عباس إدانة السعودية وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعيًا الله - عز وجل - أن يمُنَّ عليهم بالشفاء العاجل.

كما أكد - حفظه الله - أن السعودية ستواصل جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنيًا - حفظه الله - للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ لمواقف السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حتى اليوم، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة السعودية على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي، ونصرة الشعب الفلسطيني.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
10:13 PM
اخر تعديل
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
03:34 AM

خادم الحرمين للرئيس الفلسطيني: المملكة ستواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

عبر اتصال هاتفي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
13
11,400

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين للرئيس عباس إدانة السعودية وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعيًا الله - عز وجل - أن يمُنَّ عليهم بالشفاء العاجل.

كما أكد - حفظه الله - أن السعودية ستواصل جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنيًا - حفظه الله - للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ لمواقف السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حتى اليوم، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة السعودية على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي، ونصرة الشعب الفلسطيني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,947
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,432
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة