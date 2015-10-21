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"ترشيد" تنهي المرحلة الأولى من استبدال 80 ألف مصباح بشوارع الطائف

لتحقيق وفر قيمته 72% من استهلاك الكهرباء

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع الطائف؛ حيث استهدف المشروع استبدال 80,000 مصباح.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل بدأت من إجراء دراسات فنية على الشوارع، تشمل قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

وأضاف أنه من المتوقّع تحقيق وفر قدره 72% من استهلاك الكهرباء البالغ حوالي 98 مليون كيلو واط/ ساعة سنوياً، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشّدة تعمل بتقنية الليد "LED"، كما أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي 114 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 46 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 778 ألف شتلة.

يذكر أن "ترشيد" بدأت مؤخرًا بالمرحلة الثانية من أعمال مشروع استبدال مصابيح محافظة الطائف، كما قد أنجزت الشركة المرحلة الأولى من استبدال إنارة شوارع العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والمرحلة الأولى والثانية من استبدال إنارة شوارع مدينة جدة، كما تستهدف "ترشيد" مع نهاية 2021، استبدال 2.7 مليون مصباح من مصابيح الإنارة التقليدية إلى إضاءة الليد في عدد من طُرقات وشوارع مناطق ومدن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترشيد" تنهي المرحلة الأولى من استبدال 80 ألف مصباح بشوارع الطائف
سبق

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع الطائف؛ حيث استهدف المشروع استبدال 80,000 مصباح.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل بدأت من إجراء دراسات فنية على الشوارع، تشمل قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

وأضاف أنه من المتوقّع تحقيق وفر قدره 72% من استهلاك الكهرباء البالغ حوالي 98 مليون كيلو واط/ ساعة سنوياً، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشّدة تعمل بتقنية الليد "LED"، كما أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي 114 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 46 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 778 ألف شتلة.

يذكر أن "ترشيد" بدأت مؤخرًا بالمرحلة الثانية من أعمال مشروع استبدال مصابيح محافظة الطائف، كما قد أنجزت الشركة المرحلة الأولى من استبدال إنارة شوارع العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والمرحلة الأولى والثانية من استبدال إنارة شوارع مدينة جدة، كما تستهدف "ترشيد" مع نهاية 2021، استبدال 2.7 مليون مصباح من مصابيح الإنارة التقليدية إلى إضاءة الليد في عدد من طُرقات وشوارع مناطق ومدن المملكة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
04:46 PM

"ترشيد" تنهي المرحلة الأولى من استبدال 80 ألف مصباح بشوارع الطائف

لتحقيق وفر قيمته 72% من استهلاك الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع الطائف؛ حيث استهدف المشروع استبدال 80,000 مصباح.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل بدأت من إجراء دراسات فنية على الشوارع، تشمل قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

وأضاف أنه من المتوقّع تحقيق وفر قدره 72% من استهلاك الكهرباء البالغ حوالي 98 مليون كيلو واط/ ساعة سنوياً، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشّدة تعمل بتقنية الليد "LED"، كما أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي 114 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 46 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 778 ألف شتلة.

يذكر أن "ترشيد" بدأت مؤخرًا بالمرحلة الثانية من أعمال مشروع استبدال مصابيح محافظة الطائف، كما قد أنجزت الشركة المرحلة الأولى من استبدال إنارة شوارع العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والمرحلة الأولى والثانية من استبدال إنارة شوارع مدينة جدة، كما تستهدف "ترشيد" مع نهاية 2021، استبدال 2.7 مليون مصباح من مصابيح الإنارة التقليدية إلى إضاءة الليد في عدد من طُرقات وشوارع مناطق ومدن المملكة.

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