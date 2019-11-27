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مستشفى رفحاء المركزي ينهي معاناة سيدة مع ورم في الرحم

اشتكت من نزف شديد خلال فترة الطمث

نجح فريق طبي بمستشفى رفحاء المركزي، في إنهاء معاناة سيدة عانت من وجود ورم قطره ١٥ سم، سبّب لها تضخماً في الرحم.

وحضرت السيدة إلى المستشفى وهي تعاني من نزف شديد أثناء فترة الطمث، مع آلام وثقل بالبطن وإثارة للمثانة البولية.

وبعد عمل الفحوص المخبرية والإشعاعية تقرر إجراء عملية جراحية لإزالة الورم المسبب لهذه الأعراض، استغرقت قرابة الساعتين.

وقام الفريق الطبي بفصل التصاقات الرحم والورم الموجود بجدار ومنديل البطن، مع المحافظة على الرحم الذي بقي على شكله وحجمه الطبيعي بعد العملية.

وتمت متابعة السيدة بعد مغادرتها المستشفى، وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

مستشفى رفحاء المركزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى رفحاء المركزي ينهي معاناة سيدة مع ورم في الرحم
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى رفحاء المركزي، في إنهاء معاناة سيدة عانت من وجود ورم قطره ١٥ سم، سبّب لها تضخماً في الرحم.

وحضرت السيدة إلى المستشفى وهي تعاني من نزف شديد أثناء فترة الطمث، مع آلام وثقل بالبطن وإثارة للمثانة البولية.

وبعد عمل الفحوص المخبرية والإشعاعية تقرر إجراء عملية جراحية لإزالة الورم المسبب لهذه الأعراض، استغرقت قرابة الساعتين.

وقام الفريق الطبي بفصل التصاقات الرحم والورم الموجود بجدار ومنديل البطن، مع المحافظة على الرحم الذي بقي على شكله وحجمه الطبيعي بعد العملية.

وتمت متابعة السيدة بعد مغادرتها المستشفى، وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
04:35 PM

مستشفى رفحاء المركزي ينهي معاناة سيدة مع ورم في الرحم

اشتكت من نزف شديد خلال فترة الطمث

A A A
عويد التومي - رفحاء
1
879

نجح فريق طبي بمستشفى رفحاء المركزي، في إنهاء معاناة سيدة عانت من وجود ورم قطره ١٥ سم، سبّب لها تضخماً في الرحم.

وحضرت السيدة إلى المستشفى وهي تعاني من نزف شديد أثناء فترة الطمث، مع آلام وثقل بالبطن وإثارة للمثانة البولية.

وبعد عمل الفحوص المخبرية والإشعاعية تقرر إجراء عملية جراحية لإزالة الورم المسبب لهذه الأعراض، استغرقت قرابة الساعتين.

وقام الفريق الطبي بفصل التصاقات الرحم والورم الموجود بجدار ومنديل البطن، مع المحافظة على الرحم الذي بقي على شكله وحجمه الطبيعي بعد العملية.

وتمت متابعة السيدة بعد مغادرتها المستشفى، وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

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