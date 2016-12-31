تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
خبر عاجل
إيقاف وزير مفوض سابق وسفير سابق وموظفين بـ"الخارجية" في قضايا جنائية
"نزاهة": ضبط لواء بأمن الدولة وعميد متقاعد ومستشار سابق بوزارة الداخلية في قضية فساد
رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة
تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.لقاح كورونا رئيس هيئة الأركان العامة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
اعلان
رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-31
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
09:29 PM
رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة
تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
7,998
2.5 مليار ..
30 يناير
10,806
91 مليار ..
29 يناير
26,288
70 مليار ..
26 أكتوبر
28,494
معاييرك تبني مخاوفك
مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!
غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!
أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!
ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!
عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان
حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا
علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية
مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!
عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة
عبدالرحمن المرشد