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رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من ‫لقاح كورونا‬

ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة

تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

لقاح كورونا رئيس هيئة الأركان العامة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من ‫لقاح كورونا‬
سبق

تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
09:29 PM

رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من ‫لقاح كورونا‬

ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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