"جلاكسي فولد" يتحول إلى "لعنة".. قرار صادم من سامسونج بشأن هاتفها القابل للطي

كشفت تقارير صحفية أن شركة "سامسونج" أصدرت قرارًا صادمًا بشأن هاتفها الجديد القابل للطي "جلاكسي فولد"، الذي يبدو أنه تحول إلى ما يشبه "اللعنة".

ورغم أن الشركة الكورية الجنوبية كشفت النقاب رسميًّا عن هاتفها "جلاكسي فولد" القابل للطي، بعد جولات من التأجيل والتأخير المتكررة، إلا أن سامسونج عادت مقررة إصدار قرار صادم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "سامسونج" ألغت كل طلبات البيع المسبق المرسلة من وقت سابق لهاتفها "جلاكسي فولد"، الذي سيطرح بمقابل يصل إلى 2000 دولار أمريكي.

وجاء هذا القرار بعد دقائق من إلغاء سامسونج حفل إطلاق الهاتف الجديد، الذي كان مقررًا له إقامته في كوريا الجنوبية.

وقالت سامسونج في رسالة إلى من بعثوا بطلبات البيع المسبق، قالت فيها: "نحن حريصون على أن تستفيدوا من هذه التقنية الثورية، على أفضل وجه، وهذا الأمر نضعه في أقصى أولوياتنا".

وتابعت: "قررنا أن نستفيد من وقت إضافي حتى نعيد النظر في تجربة المستهلك من كافة النواحي؛ لهذا السبب قررنا للأسف أن نلغي طلباتكم المسبقة".

ومضت قائلة: "هذا القرار لم يكن أمرًا سهلًا بالمرة، لكن كان ذلك من أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها في الشركة".

وقررت الشركة أن تمنح من تقدموا بالطلب المسبق، تعويضًا قدره 250 دولارًا لكل شخص طلب الهاتف وتم إلغاء طلبه، ولكن المبلغ سيكون عبارة عن رصيد في "متجر" سامسونج الخاص بها يمكن الاستفادة منه.

ولكن الموقع أشار إلى أن هذا القرار يزيد الشكوك فيما تقدمه سامسونج في هاتفها المرتقب "جلاكسي فولد"، وخاصة أن موعد طرحه الرسمي في أوروبا سيكون 27 سبتمبر الجاري.