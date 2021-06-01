جمعية طب الأسرة توقع اتفاقية لإطلاق حملة توعية باعتلالات الغدة الدرقية

"الشهري" نوَّه بأن أحد أهداف رؤية 2030 رفع مستوى التوعية الصحية

﻿وقعت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع مذكرة تفاهم مع إحدى الجهات الاستشارية بالقطاع الخاص لإطلاق حملة توعية لاعتلالات الغدة الدرقية ومرض ما قبل السكري، وذلك نسبة للأهمية البالغة لحملة التوعية التي ترفع من وعي المجتمع، وبصورة خاصة ترفع من وعي الشريحة المستهدفة.

وبهذه المناسبة ألقى الدكتور شاهر الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية طب الأسرة والمجتمع كلمة في المؤتمر الصحفي المصاحب لتوقيع المذكرة تحدث فيها عن أهمية التوعية المجتمعية لمثل هذه الأمراض وبارك فيها التعاون بين الجهتين، مشيراً إلى مدى أهمية إطلاق مثل هذه الحملات، وأضاف: نسعى إلى الوصول إلى شراكة مجتمعية على مستوى مؤسسي تقدم كل ما هو مفيد، مشيراً إلى أن أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ رفع مستوى التوعية الصحية.

وكذلك ألقى الدكتور أشرف أمير نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كلمة أكد خلالها دور الإعلام في نشر الوعي والمعلومات الصحيحة والحرص على تقصي المعلومات والبعد عن الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشيراً إلى أنه في طب الأسرة يتعامل الطبيب مع المريض بنظرة شمولية، وشدد على أن دور هذه المبادرة نشر الوعي وتعزيز الثقافة حول أمراض السكري والغدة الدرقية، مبيناً أن أمراض السكري تمثل 1 من كل 6 أشخاص مصاب بمرض السكري وبالنسبة لأمراض الغدة الدرقية فإن خمول الغدة الدرقية تشكل 6 % من أفراد المجتمع وفرط نشاط الغدة الدرقية يمثل 1%.

وفي الإطار ذاته ألقى الدكتور هيثم حبشي الرئيس التنفيذي لشركة ميرك بيوفارما في المملكة العربية السعودية كلمة ذكر فيها أن ما قبل السكري أصبح يشخص كمرض، مشيراً إلى أهمية التوعية لهذا المرض، وأن التوعية تعد جزءاً من خطة العلاج. وعلى صعيد آخر فإن قصور الغدة الدرقية من الأمراض التي يتأخر تشخيصها وذلك لتشابه أعراضه مثل الإرهاق وزيادة الوزن مع أعراض أمراض أخرى، وهنا تأتي أهمية التوعية لضمان سرعة التشخيص والعلاج.





وعقب ذلك، قام ممثل الجهة المنفذة للحملة شركة الريادة الماسية إبراهيم الغامدي بتقديم درع شكر للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع على إطلاقها لهذه الحملة وشركة ميرك بيوفارما على دعمها لهذه الحملة.