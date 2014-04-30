قطار الحرمين يسيّر رحلة بين محطتي "رابغ والمدينة"

استضاف فيها وفداً من مؤسسة "وقف تعظيم الوحيين"

سيّرت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، ضمن مبادرة "الشراكة المجتمعية " في نهاية كل أسبوع مع المؤسسات الحكومية والأهلية، رحلة أمس بين محطتَي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنوّرة.

واستضاف قطار الحرمين، خلالها، محافظ رابغ أيمن الغانمي؛ وعدداً من أهالي المحافظة، ومنسوبي النيابة العامة برابغ، ومن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إلى جانب وفد من شركة مترو جدة، ومؤسسة وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنوّرة، اطلعوا خلالها على مرافق المشروع في محطتَي رابغ والمدينة المنوّرة.

وقال محافظ رابغ ومنسوبو الجهات المستضافة: نشكر القائمين على مشروع قطار الحرمين السريع، وهو مشروع وطني وحيوي يفخر كل سعودي بتسخيره لخدمة المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين.

وأشادوا بالخدمات المقدمة من فريق العمل وإدارة المشروع والكادر التشغيلي من الكفاءات الوطنية الشابة، معبرين عن فخرهم بالشباب السعودي وتقديرهم للتنوع الكبير في التخصصات؛ ما يؤكد فائدة هذه المشاريع الوطنية العملاقة وجدواها الإيجابية الدائمة على مختلف الأصعدة.