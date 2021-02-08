وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.
وقال المركز: طريقة التحديث تتضمن "افتح Chrome"، ثم في أعلى يسار الشاشة النقر على المزيد، مساعدة معلومات عن Google Chrome، ثم رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وفي النهاية يتم النقر على إعادة التشغيل".
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.
وقال المركز: طريقة التحديث تتضمن "افتح Chrome"، ثم في أعلى يسار الشاشة النقر على المزيد، مساعدة معلومات عن Google Chrome، ثم رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وفي النهاية يتم النقر على إعادة التشغيل".
08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
03:24 PM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته جوجل
المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلاله وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.
وقال المركز: طريقة التحديث تتضمن "افتح Chrome"، ثم في أعلى يسار الشاشة النقر على المزيد، مساعدة معلومات عن Google Chrome، ثم رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وفي النهاية يتم النقر على إعادة التشغيل".