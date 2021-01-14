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مصر توقع مذكرة مع "سيمنز" لإنشاء قطار فائق السرعة

يتكلف 23 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم (الخميس)، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق البلاد بالساحل الشمالي.

ويمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرقي القاهرة، وفقاً لـ"الأهرام".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر توقع مذكرة مع "سيمنز" لإنشاء قطار فائق السرعة
سبق

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم (الخميس)، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق البلاد بالساحل الشمالي.

ويمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرقي القاهرة، وفقاً لـ"الأهرام".

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
06:46 PM

مصر توقع مذكرة مع "سيمنز" لإنشاء قطار فائق السرعة

يتكلف 23 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم (الخميس)، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق البلاد بالساحل الشمالي.

ويمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرقي القاهرة، وفقاً لـ"الأهرام".

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