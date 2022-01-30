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"أبو الغيط": الظروف لا زالت غير مهيأة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

بين أن الوزاري العربي لم يتطرق إلى بحث القضية

ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الأحد"، أن الظروف لم تتهيأ بعد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة.

وأضاف "أبو الغيط" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشاوري في الكويت، لم يتطرقوا إلى إمكانية مشاركة سوريا في القمة المقبلة للجامعة وعودتها إلى مقعدها.

وبين أن عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها للمشاركة في قمة، يسبقه مشاورات للدول الأعضاء، وما هو المطلوب من سوريا، وهذا لم نصل إليه بعد، ولم يطرح.

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"أبو الغيط": الظروف لا زالت غير مهيأة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
سبق

ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الأحد"، أن الظروف لم تتهيأ بعد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة.

وأضاف "أبو الغيط" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشاوري في الكويت، لم يتطرقوا إلى إمكانية مشاركة سوريا في القمة المقبلة للجامعة وعودتها إلى مقعدها.

وبين أن عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها للمشاركة في قمة، يسبقه مشاورات للدول الأعضاء، وما هو المطلوب من سوريا، وهذا لم نصل إليه بعد، ولم يطرح.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
08:49 PM

"أبو الغيط": الظروف لا زالت غير مهيأة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

بين أن الوزاري العربي لم يتطرق إلى بحث القضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الأحد"، أن الظروف لم تتهيأ بعد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة.

وأضاف "أبو الغيط" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشاوري في الكويت، لم يتطرقوا إلى إمكانية مشاركة سوريا في القمة المقبلة للجامعة وعودتها إلى مقعدها.

وبين أن عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها للمشاركة في قمة، يسبقه مشاورات للدول الأعضاء، وما هو المطلوب من سوريا، وهذا لم نصل إليه بعد، ولم يطرح.

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