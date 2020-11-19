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الملك وولي العهد يعزيان في وفاة طارق ريري

عبر برقيتين تلقتهما أسرة الفقيد

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعازيه في وفاة أشهر مخرجي التلفزيون السعودي الفقيد طارق ريري.

وقال -حفظه الله- في برقية بعث بها لابنته "سهى" وأختها ووالدتهما: تلقينا نبأ وفاة والدكم رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

كما قدّم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في برقية مماثلة العزاء في وفاة طارق ريري، وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك وولي العهد يعزيان في وفاة طارق ريري
سبق

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعازيه في وفاة أشهر مخرجي التلفزيون السعودي الفقيد طارق ريري.

وقال -حفظه الله- في برقية بعث بها لابنته "سهى" وأختها ووالدتهما: تلقينا نبأ وفاة والدكم رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

كما قدّم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في برقية مماثلة العزاء في وفاة طارق ريري، وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
01:30 PM

الملك وولي العهد يعزيان في وفاة طارق ريري

عبر برقيتين تلقتهما أسرة الفقيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعازيه في وفاة أشهر مخرجي التلفزيون السعودي الفقيد طارق ريري.

وقال -حفظه الله- في برقية بعث بها لابنته "سهى" وأختها ووالدتهما: تلقينا نبأ وفاة والدكم رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

كما قدّم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في برقية مماثلة العزاء في وفاة طارق ريري، وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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