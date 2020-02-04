النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبها تشهد القصاص من مواطن قتل آخر بعدة ضربات أدّت إلى وفاته

الحكم أصدرته المحكمة الجزائية وتم تأييده ونفذته وزارة الداخلية

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة أبها بمنطقة عسير كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري -سعودي الجنسية- على قتل جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره -سعودي الجنسية- وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدّت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 6/ 1441هـ بأبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء.

وزارة الداخلية أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أبها تشهد القصاص من مواطن قتل آخر بعدة ضربات أدّت إلى وفاته
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة أبها بمنطقة عسير كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري -سعودي الجنسية- على قتل جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره -سعودي الجنسية- وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدّت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 6/ 1441هـ بأبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
03:08 PM

أبها تشهد القصاص من مواطن قتل آخر بعدة ضربات أدّت إلى وفاته

الحكم أصدرته المحكمة الجزائية وتم تأييده ونفذته وزارة الداخلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
1
5,295

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة أبها بمنطقة عسير كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري -سعودي الجنسية- على قتل جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره -سعودي الجنسية- وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدّت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 6/ 1441هـ بأبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,734
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,873
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,452

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة