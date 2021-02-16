من هو مدرب "الهلال" القادم.. صحيفة رومانية تكشف عن الاسم

عقب إقالة السابق "رازفان"

قالت صحيفة رومانية: إن إدارة نادي الهلال تفاضل بين ثلاثة مدربين لاختيار أحدهما لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة الحالية ليكون بمثابة إعداد للمدرب مع الفريق للموسم المقبل.

وقالت الصحيفة: إن الهلاليين يبدو وأنهم لا يريدون الاستغناء عن المدرسة الرومانية، حيث يبرز بشدة اسم مدرب الفريق السابق كوزمين أولاريو (51 عاماً).

وقالت الصحيفة وفقاً لمصادرها: إن المدرب القريب من إدارة النادي السعودي يرحب بالعودة لقيادة الفريق مرة أخرى كما أوضحت أن هناك مدربين اثنين تضعهما إدارة الفريق كبدائل حال فشل انضمام "كوزمين".

وأضافت الصحيفة أن المدرب "كوزمين" الذي رحل عن جيانغ سوو الصيني والمعروض عليه عرض خرافي من شنغهاي نظير راتب سنوي يبلغ 8.5 ملايين يورو يتنافس مع الفرنسي برونو جينيسيو (سابقاً في ليون بين عامي 2015 و2019) والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي السابق.