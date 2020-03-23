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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 5990.23 نقطة

بتداولات تتجاوز 4 مليارات ريال لأكثر من 190 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 181.68 نقطة ليقفل عند مستوى 5990.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 217 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: معدنية، الوطنية، المتحدة للتأمين، بروج للتأمين، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسترا الصناعية، تبوك الزراعية، الوطنية للتعليم، الحكير، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و10%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، كيان السعودية، الجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، أرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 364.94 نقطة ليقفل عند مستوى 5229.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من تسعة ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 ألف سهم تقاسمتها 708 صفقات.

الأسهم السعودية الأسهم المتداولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 5990.23 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 181.68 نقطة ليقفل عند مستوى 5990.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 217 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: معدنية، الوطنية، المتحدة للتأمين، بروج للتأمين، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسترا الصناعية، تبوك الزراعية، الوطنية للتعليم، الحكير، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و10%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، كيان السعودية، الجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، أرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 364.94 نقطة ليقفل عند مستوى 5229.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من تسعة ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 ألف سهم تقاسمتها 708 صفقات.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:53 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 5990.23 نقطة

بتداولات تتجاوز 4 مليارات ريال لأكثر من 190 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 181.68 نقطة ليقفل عند مستوى 5990.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 217 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: معدنية، الوطنية، المتحدة للتأمين، بروج للتأمين، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسترا الصناعية، تبوك الزراعية، الوطنية للتعليم، الحكير، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و10%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، كيان السعودية، الجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، أرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 364.94 نقطة ليقفل عند مستوى 5229.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من تسعة ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 ألف سهم تقاسمتها 708 صفقات.

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