لا يمكن لأحد هزيمتنا.. "بايدن": خطة صينية لامتلاكنا قبل مرور 15 عاماً!

قال: أمضيت وقتاً مع الرئيس شي 24 ساعة اجتماعات لم يكن فيها سوى مترجم

خلال كلمة أمام مجموعة من العسكريين، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن؛ من أن الصين تفكر في السيطرة على أميركا وامتلاكها في السنوات الـ 15 المقبلة، وقال إن أميركا قوية ولا يمكن لأحد أن يهزمها.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف "بايدن"؛ في تصريحات بقاعدة جوية في ولاية فيرجينيا، إنه يستند في كلامه هذا، إلى المحادثات السابقة التي أجراها مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.

وكان "بايدن"؛ يتحدث في مناسبة "يوم الذكرى"، وهي عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة لتكريم الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الحروب والمعارك.

وصرّح الرئيس الأميركي: "لقد أمضيت وقتاً مع الرئيس شي أكثر من أي زعيم آخر. 24 ساعة من الاجتماعات الخاصة، التي لم يكن فيها سوى مترجم فوري".

وتابع: "إنه (الرئيس الصيني) يعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الصين قبل عام 2035 ستمتلك أميركا، لأن الأنظمة الاستبدادية بوسعها قرارات سريعة، لكن أميركا فريدة من نوعها، فنحن الأمة الوحيدة القائمة على فكرة".

ولم يدل "بايدن"؛ بمزيدٍ من التفاصيل حول ما يقصده بـ"امتلاك أميركا"، لكن هذا الكلام يعكس تغيراً في وجهة الرئيس الأميركي، الذي كان يؤكّد أثناء الحملة الانتخابية أن الصين "ليست منافسة لنا".

وزادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة، مع تقارير أميركية تحدثت عن فيروس كورونا، والتسرُّب من مختبر لفيروسات في معهد ووهان.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن؛ قد أمر قبل عدة أيام، وكالات الاستخبارات "بمضاعفة جهودها"؛ لتوضيح منشأ الوباء، وتقديم تقرير خلال 90 يوماً.

في المقابل، تؤكّد الصين مراراً أن الفيروس لم يتسرّب من مختبر ووهان، مكررة أن الوباء بدأ بسوق للحيوانات البحرية.