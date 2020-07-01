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مساعدات "إغاثي" الملك تتواصل في عدن وعياداته تستقبل 18 ألف حالة بالزعتري

فيما وقّع اتفاقية مشتركة لمكافحة حمى الضنك في المحافظة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حزمة من المساعدات الغذائية للمحتاجين في منطقة رأس عمران بمحافظة عدن، استفاد منها 400 أسرة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم السخي الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

على جانب آخر قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ18,997 شخصًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للاجئين في المخيم.

واستقبلت عيادات الطب العام 6,105 مرضى تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 1,113 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 2,775 مريضًا من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 1,061 مريضًا، وراجع 563 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 1,963 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 487 مريضًا، كما تم عمل 2,940 تحليلًا لـ1,088 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 334 صورة أشعة لـ138 مريضًا، كما استقبلت عيادة اللقاحات 636 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 233 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 9,332 وصفة طبية.

إلى هذا وقع المركز اليوم اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك لمدة 5 أشهر، في مديريات: صيرة، وخور مكسر، والمعلا، والتواهي، والمنصورة، والشيخ عثمان، ودار سعد، والبريقة بمحافظة عدن، يستفيد منه 861,719 فردًا.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي؛ أنه جرى اليوم توقيع اتفاقية لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن ومديرياتها بعد السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة في المدة الأخيرة؛ مما أدى إلى تكاثر البعوض، مشيرًا إلى أن المركز وقع الاتفاقية مع إحدى المؤسسات اليمنية المحلية لمكافحة الوباء، وسيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ عمليات الرش الضبابي وسحب مياه المستنقعات المتجمعة نتيجة الأمطار والسيول، بهدف تقليل أماكن وجود وتكاثر البعوض المسبب لحمى الضنك.

وبيّن الدكتور المعلم أن المشروع سيؤدي لحصول 861,719 فردًا على بيئة آمنة بتقليل تفشي وباء حمى الضنك في مديريات محافظة عدن كافة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساعدات "إغاثي" الملك تتواصل في عدن وعياداته تستقبل 18 ألف حالة بالزعتري
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حزمة من المساعدات الغذائية للمحتاجين في منطقة رأس عمران بمحافظة عدن، استفاد منها 400 أسرة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم السخي الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

على جانب آخر قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ18,997 شخصًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للاجئين في المخيم.

واستقبلت عيادات الطب العام 6,105 مرضى تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 1,113 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 2,775 مريضًا من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 1,061 مريضًا، وراجع 563 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 1,963 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 487 مريضًا، كما تم عمل 2,940 تحليلًا لـ1,088 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 334 صورة أشعة لـ138 مريضًا، كما استقبلت عيادة اللقاحات 636 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 233 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 9,332 وصفة طبية.

إلى هذا وقع المركز اليوم اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك لمدة 5 أشهر، في مديريات: صيرة، وخور مكسر، والمعلا، والتواهي، والمنصورة، والشيخ عثمان، ودار سعد، والبريقة بمحافظة عدن، يستفيد منه 861,719 فردًا.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي؛ أنه جرى اليوم توقيع اتفاقية لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن ومديرياتها بعد السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة في المدة الأخيرة؛ مما أدى إلى تكاثر البعوض، مشيرًا إلى أن المركز وقع الاتفاقية مع إحدى المؤسسات اليمنية المحلية لمكافحة الوباء، وسيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ عمليات الرش الضبابي وسحب مياه المستنقعات المتجمعة نتيجة الأمطار والسيول، بهدف تقليل أماكن وجود وتكاثر البعوض المسبب لحمى الضنك.

وبيّن الدكتور المعلم أن المشروع سيؤدي لحصول 861,719 فردًا على بيئة آمنة بتقليل تفشي وباء حمى الضنك في مديريات محافظة عدن كافة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
04:56 PM

مساعدات "إغاثي" الملك تتواصل في عدن وعياداته تستقبل 18 ألف حالة بالزعتري

فيما وقّع اتفاقية مشتركة لمكافحة حمى الضنك في المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حزمة من المساعدات الغذائية للمحتاجين في منطقة رأس عمران بمحافظة عدن، استفاد منها 400 أسرة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم السخي الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

على جانب آخر قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ18,997 شخصًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للاجئين في المخيم.

واستقبلت عيادات الطب العام 6,105 مرضى تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 1,113 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 2,775 مريضًا من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 1,061 مريضًا، وراجع 563 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 1,963 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 487 مريضًا، كما تم عمل 2,940 تحليلًا لـ1,088 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 334 صورة أشعة لـ138 مريضًا، كما استقبلت عيادة اللقاحات 636 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 233 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 9,332 وصفة طبية.

إلى هذا وقع المركز اليوم اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك لمدة 5 أشهر، في مديريات: صيرة، وخور مكسر، والمعلا، والتواهي، والمنصورة، والشيخ عثمان، ودار سعد، والبريقة بمحافظة عدن، يستفيد منه 861,719 فردًا.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي؛ أنه جرى اليوم توقيع اتفاقية لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن ومديرياتها بعد السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة في المدة الأخيرة؛ مما أدى إلى تكاثر البعوض، مشيرًا إلى أن المركز وقع الاتفاقية مع إحدى المؤسسات اليمنية المحلية لمكافحة الوباء، وسيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ عمليات الرش الضبابي وسحب مياه المستنقعات المتجمعة نتيجة الأمطار والسيول، بهدف تقليل أماكن وجود وتكاثر البعوض المسبب لحمى الضنك.

وبيّن الدكتور المعلم أن المشروع سيؤدي لحصول 861,719 فردًا على بيئة آمنة بتقليل تفشي وباء حمى الضنك في مديريات محافظة عدن كافة.

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