هبوط اضطراري .. شاهد مروحة هيلكوبتر تقتل مسنًا على طريق سريع

بطريقة "مرعبة" وسط شارع مزدحم في الولايات المتحدة

سقطت مروحية بطريقة "مرعبة" وسط شارع مزدحم في الولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل رجل أمام أنظار ابنه، حيث كانا في سيارة وسط الشارع.

وأسفر عطل فني في محرك مروحية لهبوطها بشكل اضطراري وسط شارع مزدحم بولاية فلوريدا الأميركية، وأصابت إحدى شفرات المروحية رجلاً مسنًا داخل سيارة كان يقودها ابنه، لتقتله على الفور.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، كان راين غانغابيرساود يقود سيارة من نوع شيفروليه سيلفيرادو، وبجانبه والده ديودات (72 عامًا)، قبل أن يتفاجآ بهبوط الطائرة أمامهما، واختراق إحدى شفرات المروحية للسيارة، مما أسفر على قتل الأب وإصابة ابنه ببعض الجروح.

وبدأت المنظمة الفيدرالية للطيران بالتحقيق في الحادثة، خاصة وأن نفس المروحية تعرضت لعطل فني مشابه قبل 4 أيام من الحادث.

وقالت الشرطة إن الطيارين اللذين كانا في الطائرة "مدربان بشكل عالٍ".

وقال أحد الطيارين اللذين لم يتعرضا للإصابة: "حاولت الهبوط في بقعة من الحشائش الخضراء، ولكن المروحية استمرت بالانحدار حتى ارتطمت بعمود الكهرباء. الأمر كان مخيفًا جدًا".

وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة لحظة هبوط المروحية وسط الشارع، ولم يتسبب الهبوط بأي إصابات، ولكن دوران شفرات المروحية أدى لمقتل الرجل المسن.