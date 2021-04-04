السعودية واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي

وزير الاتصالات يستعرض مع السفير الياباني العلاقات بين البلدَيْن

استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم في مكتبه بالوزارة سفير اليابان المعيَّن حديثًا لدى السعودية فوميو إيواي.

واستعرض الوزير السواحة خلال اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية الرقمية التي تربط السعودية واليابان. كما تناقش الجانبان خلال لقائهما حول سُبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التقنية والرقمية، وفي مقدمتها تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة، بما يخدم الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.