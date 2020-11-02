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تعاملات الإثنين.. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3 %

وسط متابعة تداعيات الإغلاق في أوروبا بسبب تفشي "كورونا"

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الإثنين، وسط متابعة تداعيات إجراءات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة تفشي "كورونا" على مستويات الطلب على الخام، وفي ترقب إجراء انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة غداً.

في الوقت نفسه كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي "كاسين" لدى الصين لسادس شهر على التوالي ولأعلى مستوى منذ يناير 2011 خلال أكتوبر عند 53.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 3.2%، إلى 36.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.6% مسجلة 34.49 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع إجمالي منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالي خلال أكتوبر.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الإثنين.. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3 %
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الإثنين، وسط متابعة تداعيات إجراءات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة تفشي "كورونا" على مستويات الطلب على الخام، وفي ترقب إجراء انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة غداً.

في الوقت نفسه كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي "كاسين" لدى الصين لسادس شهر على التوالي ولأعلى مستوى منذ يناير 2011 خلال أكتوبر عند 53.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 3.2%، إلى 36.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.6% مسجلة 34.49 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع إجمالي منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالي خلال أكتوبر.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
09:39 AM

تعاملات الإثنين.. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3 %

وسط متابعة تداعيات الإغلاق في أوروبا بسبب تفشي "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الإثنين، وسط متابعة تداعيات إجراءات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة تفشي "كورونا" على مستويات الطلب على الخام، وفي ترقب إجراء انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة غداً.

في الوقت نفسه كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي "كاسين" لدى الصين لسادس شهر على التوالي ولأعلى مستوى منذ يناير 2011 خلال أكتوبر عند 53.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 3.2%، إلى 36.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.6% مسجلة 34.49 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع إجمالي منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالي خلال أكتوبر.

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