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يحبس الأنفاس.. سيرك "ونتروندرلاند" يشعل حماس الجمهور بموسم الرياض

عروض بهلوانية مثيرة تتحول فضاءاتها لممرات للدراجات النارية أو حبال ينسدل منها العارضون

يشكل "سيرك ونتروندرلاند" العالمي أحد أكبر العروض الجاذبة للجمهور في "موسم الرياض 2021".

وتتعاقب في السيرك الاستعراضات التي تحبس أنفاس الجمهور، فيما تتحول فضاءاتها إلى ممرات للدراجات النارية أو حبال ينسدل منها العارضون.

ويتفاعل الجمهور مع عروض المهرجين الكوميدية، كما يحبسون أنفاسهم مع عروض السهام النارية، وتزداد دهشتهم مع حركات الرشاقة وطيران العارضين وتنقلاتهم ببراعة مذهلة، متصاحبة مع إيقاعات من الموسيقى العالمية والإضاءات والألوان المبهجة.

وتمثل خيمة السيرك إحدى الفعاليات المتنوعة التي تحويها منطقة "الرياض ونتروندرلاند" بفعالياتها التي تشتمل على "Dream land Carnival دريم لاند كرنفال"، و"Snow Forest غابة الثلج"، و"Magic Toy Box الصندوق السحري" المخصصة للأطفال، و"Tales of Terror مغامرات الرعب" للتجارب المستوحاة من أفلام الرعب والخيال، إضافة إلى "Winter Fair المهرجان الشتوي" و"Wonder Road طريق العجائب".

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يحبس الأنفاس.. سيرك "ونتروندرلاند" يشعل حماس الجمهور بموسم الرياض
سبق

يشكل "سيرك ونتروندرلاند" العالمي أحد أكبر العروض الجاذبة للجمهور في "موسم الرياض 2021".

وتتعاقب في السيرك الاستعراضات التي تحبس أنفاس الجمهور، فيما تتحول فضاءاتها إلى ممرات للدراجات النارية أو حبال ينسدل منها العارضون.

ويتفاعل الجمهور مع عروض المهرجين الكوميدية، كما يحبسون أنفاسهم مع عروض السهام النارية، وتزداد دهشتهم مع حركات الرشاقة وطيران العارضين وتنقلاتهم ببراعة مذهلة، متصاحبة مع إيقاعات من الموسيقى العالمية والإضاءات والألوان المبهجة.

وتمثل خيمة السيرك إحدى الفعاليات المتنوعة التي تحويها منطقة "الرياض ونتروندرلاند" بفعالياتها التي تشتمل على "Dream land Carnival دريم لاند كرنفال"، و"Snow Forest غابة الثلج"، و"Magic Toy Box الصندوق السحري" المخصصة للأطفال، و"Tales of Terror مغامرات الرعب" للتجارب المستوحاة من أفلام الرعب والخيال، إضافة إلى "Winter Fair المهرجان الشتوي" و"Wonder Road طريق العجائب".

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
05:29 PM

يحبس الأنفاس.. سيرك "ونتروندرلاند" يشعل حماس الجمهور بموسم الرياض

عروض بهلوانية مثيرة تتحول فضاءاتها لممرات للدراجات النارية أو حبال ينسدل منها العارضون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشكل "سيرك ونتروندرلاند" العالمي أحد أكبر العروض الجاذبة للجمهور في "موسم الرياض 2021".

وتتعاقب في السيرك الاستعراضات التي تحبس أنفاس الجمهور، فيما تتحول فضاءاتها إلى ممرات للدراجات النارية أو حبال ينسدل منها العارضون.

ويتفاعل الجمهور مع عروض المهرجين الكوميدية، كما يحبسون أنفاسهم مع عروض السهام النارية، وتزداد دهشتهم مع حركات الرشاقة وطيران العارضين وتنقلاتهم ببراعة مذهلة، متصاحبة مع إيقاعات من الموسيقى العالمية والإضاءات والألوان المبهجة.

وتمثل خيمة السيرك إحدى الفعاليات المتنوعة التي تحويها منطقة "الرياض ونتروندرلاند" بفعالياتها التي تشتمل على "Dream land Carnival دريم لاند كرنفال"، و"Snow Forest غابة الثلج"، و"Magic Toy Box الصندوق السحري" المخصصة للأطفال، و"Tales of Terror مغامرات الرعب" للتجارب المستوحاة من أفلام الرعب والخيال، إضافة إلى "Winter Fair المهرجان الشتوي" و"Wonder Road طريق العجائب".

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