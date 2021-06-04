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مدرب الأخضر "رينارد": أمامنا لقام مهم أمام اليمن.. وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد مساء اليوم، عن آخر استعدادات "الأخضر" لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: "أودّ في البداية أن أقدم التعازي للمنتخب اليمني في وفاة مدربهم الذي وافته المنية في الأسابيع الماضية، كما أودّ أن أقدم التعازي للاعب المنتخب الوطني ناصر الدوسري ولأسرته في وفاة شقيقه".

ووصف "إيرڤي رينارد" مواجهة منتخب اليمن بالمهمة وقال: "مباراة مهمة جداً، فلم يتبقّ لنا سوى ثلاث مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية".

وعن عدم الثبات في الخيارات الهجومية قال: "من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية، الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة، في بداية التصفيات شارك عبدالله الحمدان بفاعلية، وسجل العديد من الأهداف، كذلك فراس البريكان شارك أمام منتخب أوزبكستان، وكان حاضرًا بشكل مميز، وأخيرًا شارك صالح الشهري في المباراة الماضية من التصفيات، وتمكّن من إحراز هدفين، فقد كانوا جميعهم حاضرين بشكل إيجابي خلال مشاركتهم الماضية".

وعن جاهزية الثنائي عبدالإله العمري ومحمد البريك قال: "العمري والبريك لديهما إصابة بسيطة، لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة؛ تحسبًا للإصابات، ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر "رينارد": أمامنا لقام مهم أمام اليمن.. وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية
سبق

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد مساء اليوم، عن آخر استعدادات "الأخضر" لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: "أودّ في البداية أن أقدم التعازي للمنتخب اليمني في وفاة مدربهم الذي وافته المنية في الأسابيع الماضية، كما أودّ أن أقدم التعازي للاعب المنتخب الوطني ناصر الدوسري ولأسرته في وفاة شقيقه".

ووصف "إيرڤي رينارد" مواجهة منتخب اليمن بالمهمة وقال: "مباراة مهمة جداً، فلم يتبقّ لنا سوى ثلاث مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية".

وعن عدم الثبات في الخيارات الهجومية قال: "من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية، الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة، في بداية التصفيات شارك عبدالله الحمدان بفاعلية، وسجل العديد من الأهداف، كذلك فراس البريكان شارك أمام منتخب أوزبكستان، وكان حاضرًا بشكل مميز، وأخيرًا شارك صالح الشهري في المباراة الماضية من التصفيات، وتمكّن من إحراز هدفين، فقد كانوا جميعهم حاضرين بشكل إيجابي خلال مشاركتهم الماضية".

وعن جاهزية الثنائي عبدالإله العمري ومحمد البريك قال: "العمري والبريك لديهما إصابة بسيطة، لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة؛ تحسبًا للإصابات، ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث".

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
07:15 PM

مدرب الأخضر "رينارد": أمامنا لقام مهم أمام اليمن.. وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد مساء اليوم، عن آخر استعدادات "الأخضر" لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: "أودّ في البداية أن أقدم التعازي للمنتخب اليمني في وفاة مدربهم الذي وافته المنية في الأسابيع الماضية، كما أودّ أن أقدم التعازي للاعب المنتخب الوطني ناصر الدوسري ولأسرته في وفاة شقيقه".

ووصف "إيرڤي رينارد" مواجهة منتخب اليمن بالمهمة وقال: "مباراة مهمة جداً، فلم يتبقّ لنا سوى ثلاث مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية".

وعن عدم الثبات في الخيارات الهجومية قال: "من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية، الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة، في بداية التصفيات شارك عبدالله الحمدان بفاعلية، وسجل العديد من الأهداف، كذلك فراس البريكان شارك أمام منتخب أوزبكستان، وكان حاضرًا بشكل مميز، وأخيرًا شارك صالح الشهري في المباراة الماضية من التصفيات، وتمكّن من إحراز هدفين، فقد كانوا جميعهم حاضرين بشكل إيجابي خلال مشاركتهم الماضية".

وعن جاهزية الثنائي عبدالإله العمري ومحمد البريك قال: "العمري والبريك لديهما إصابة بسيطة، لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة؛ تحسبًا للإصابات، ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث".

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