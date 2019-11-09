أمطار صباحية تنعش أجواء تبوك وعدسة "سبق" ترصد

فيما نبّهت "الأرصاد" من هطولات غزيرة ورياح وبرد

تصوير: يحيى المازن: هطلت أمطار على مدينة تبوك والمواقع القريبة منها، صباح اليوم؛ جاءت بين متوسطة وغزيرة، وقد تشكلت السحب منذ ساعات الصباح الأولى، ورصدت "سبق" صورًا لمواقع هطلت عليها الأمطار في مدينة تبوك.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرت تنبيهًا متقدّمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام للرؤية على مدينة تبوك.