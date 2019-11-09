النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار صباحية تنعش أجواء تبوك وعدسة "سبق" ترصد

فيما نبّهت "الأرصاد" من هطولات غزيرة ورياح وبرد

تصوير: يحيى المازن: هطلت أمطار على مدينة تبوك والمواقع القريبة منها، صباح اليوم؛ جاءت بين متوسطة وغزيرة، وقد تشكلت السحب منذ ساعات الصباح الأولى، ورصدت "سبق" صورًا لمواقع هطلت عليها الأمطار في مدينة تبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرت تنبيهًا متقدّمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام للرؤية على مدينة تبوك.

تبوك الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار صباحية تنعش أجواء تبوك وعدسة "سبق" ترصد
سبق

تصوير: يحيى المازن: هطلت أمطار على مدينة تبوك والمواقع القريبة منها، صباح اليوم؛ جاءت بين متوسطة وغزيرة، وقد تشكلت السحب منذ ساعات الصباح الأولى، ورصدت "سبق" صورًا لمواقع هطلت عليها الأمطار في مدينة تبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرت تنبيهًا متقدّمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام للرؤية على مدينة تبوك.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
01:43 PM

أمطار صباحية تنعش أجواء تبوك وعدسة "سبق" ترصد

فيما نبّهت "الأرصاد" من هطولات غزيرة ورياح وبرد

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
2,814

تصوير: يحيى المازن: هطلت أمطار على مدينة تبوك والمواقع القريبة منها، صباح اليوم؛ جاءت بين متوسطة وغزيرة، وقد تشكلت السحب منذ ساعات الصباح الأولى، ورصدت "سبق" صورًا لمواقع هطلت عليها الأمطار في مدينة تبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرت تنبيهًا متقدّمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام للرؤية على مدينة تبوك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,949
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,064
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,471
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,727

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة