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عمرها ٤٢ عاماً.. دعوة "الملك خالد" لعقد القمة الخليجية الثانية بالرياض

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تزامناً مع استضافة الرياض للقمة أمس

تزامناً مع عقد اجتماع دورة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أمس، نَشرت "ذاكرة الوطن" دارة الملك عبدالعزيز قصاصة يعود عمرها لأكثر من ٤٢ عاماً وإعلان تحديد اجتماع القمة الخليجية الثانية بالرياض.

القصاصة التي نشرتها "الدارة" من جريدة "أم القرى" الرسمية، يعود عمرها إلى ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، والتي قيل فيها: بناءً على دعوة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، تقرّر عقد الاجتماع الثاني في مدينة الرياض في المحرم عام ١٤٠٢هـ، الموافق النصف الأول من نوفمبر ١٩٨١م، صدر في أبوظبي بتاريخ ٢٢ رجب ١٤٠١هـ الموافق ٢٦ مايو ١٩٨١م".

ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز" أيضاً عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة اجتماع قادة دول الخليج في أول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي في أبوظبي عام ١٤٠١هـ /١٩٨١م.

يأتي ذلك تزامناً مع عقد اجتماع أعمال الدورة ٤٢ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

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عمرها ٤٢ عاماً.. دعوة "الملك خالد" لعقد القمة الخليجية الثانية بالرياض
سبق

تزامناً مع عقد اجتماع دورة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أمس، نَشرت "ذاكرة الوطن" دارة الملك عبدالعزيز قصاصة يعود عمرها لأكثر من ٤٢ عاماً وإعلان تحديد اجتماع القمة الخليجية الثانية بالرياض.

القصاصة التي نشرتها "الدارة" من جريدة "أم القرى" الرسمية، يعود عمرها إلى ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، والتي قيل فيها: بناءً على دعوة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، تقرّر عقد الاجتماع الثاني في مدينة الرياض في المحرم عام ١٤٠٢هـ، الموافق النصف الأول من نوفمبر ١٩٨١م، صدر في أبوظبي بتاريخ ٢٢ رجب ١٤٠١هـ الموافق ٢٦ مايو ١٩٨١م".

ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز" أيضاً عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة اجتماع قادة دول الخليج في أول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي في أبوظبي عام ١٤٠١هـ /١٩٨١م.

يأتي ذلك تزامناً مع عقد اجتماع أعمال الدورة ٤٢ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
10:49 AM

عمرها ٤٢ عاماً.. دعوة "الملك خالد" لعقد القمة الخليجية الثانية بالرياض

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تزامناً مع استضافة الرياض للقمة أمس

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عمر السبيعي - الرياض
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تزامناً مع عقد اجتماع دورة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أمس، نَشرت "ذاكرة الوطن" دارة الملك عبدالعزيز قصاصة يعود عمرها لأكثر من ٤٢ عاماً وإعلان تحديد اجتماع القمة الخليجية الثانية بالرياض.

القصاصة التي نشرتها "الدارة" من جريدة "أم القرى" الرسمية، يعود عمرها إلى ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، والتي قيل فيها: بناءً على دعوة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، تقرّر عقد الاجتماع الثاني في مدينة الرياض في المحرم عام ١٤٠٢هـ، الموافق النصف الأول من نوفمبر ١٩٨١م، صدر في أبوظبي بتاريخ ٢٢ رجب ١٤٠١هـ الموافق ٢٦ مايو ١٩٨١م".

ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز" أيضاً عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة اجتماع قادة دول الخليج في أول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي في أبوظبي عام ١٤٠١هـ /١٩٨١م.

يأتي ذلك تزامناً مع عقد اجتماع أعمال الدورة ٤٢ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

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