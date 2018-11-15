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4 تنبيهات صباحية على خارطة الأرصاد: أمطار غزيرة بهذه المناطق

تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 4 تنبيهات متقدمة صباحية لمناطق مكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وتبوك من حالة هطول أمطار غزيرة.

ففي منطقة مكة المكرمة، أصدرت الأرصاد تنبيهاً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الثامنة مساء، وتتواصل حتى الواحدة ظهراً.

كما نبهت منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية من حالة متقدمة لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء في الجوف، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجر غد الجمعة في الحدود الشمالية.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة تبوك من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر حتى الخامسة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 تنبيهات صباحية على خارطة الأرصاد: أمطار غزيرة بهذه المناطق
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 4 تنبيهات متقدمة صباحية لمناطق مكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وتبوك من حالة هطول أمطار غزيرة.

ففي منطقة مكة المكرمة، أصدرت الأرصاد تنبيهاً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الثامنة مساء، وتتواصل حتى الواحدة ظهراً.

كما نبهت منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية من حالة متقدمة لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء في الجوف، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجر غد الجمعة في الحدود الشمالية.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة تبوك من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر حتى الخامسة مساء.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:14 AM

4 تنبيهات صباحية على خارطة الأرصاد: أمطار غزيرة بهذه المناطق

تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 4 تنبيهات متقدمة صباحية لمناطق مكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وتبوك من حالة هطول أمطار غزيرة.

ففي منطقة مكة المكرمة، أصدرت الأرصاد تنبيهاً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الثامنة مساء، وتتواصل حتى الواحدة ظهراً.

كما نبهت منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية من حالة متقدمة لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء في الجوف، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجر غد الجمعة في الحدود الشمالية.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة تبوك من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر حتى الخامسة مساء.

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