"إغاثي الملك سلمان" يدشّن توزيع الكسوة في "حات وقشن" بالمهرة

المركز يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي بمحافظة الحديدة اليمنية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع الكسوة الشتوية في مديريتي حات وقشن في محافظة المهرة، حيث جرى توزيع 100 كسوة شتوية بمديرية حات، و100 أخرى بمديرية قشن.

وثمن الأمين العام في المجلس المحلي، الشيخ سعيد ضاوي، وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف القطاعات.

بدوره، أشاد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية، سعيد ناصر علي بلحاف، بالترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، وما تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن عبر المركز من مساعدات شملت القطاعات كافة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق والتي بلغت حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعًا.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2021م، أربعة آلاف حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب ومديريات الوادي، وصرواح، والجوبة، وجبل مراد بمحافظة مأرب استفاد منها 24 ألف فرد من النازحين.

وقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وشهدت الفترة من 11 إلى 17 فبراير 2021م، ضخ 210 آلاف لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 268 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 27 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة، استفاد منها 6,530 فرداً.

